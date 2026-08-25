Pádár Ildikó, Szabó László és Laurencz László bekerült a Magyar Kézilabda Hírességek Csarnokába

Pádár Ildikó a Ferencváros beállójaként a magyar bajnokságot hatszor, a Magyar Kupát hétszer nyerte meg; a válogatottban 202 mérkőzést játszott, világbajnoki ezüstérmes (1995), olimpiai második (2000) és harmadik (1996) volt, 2000-ben Európa-bajnok lett.

A Szegeddel kétszeres Magyar Kupa-győztes Szabó „Sonka” László kétszer végzett a negyedik helyen olimpián (1980, 1988), 1986-ban pedig részese volt a férfiválogatott eddigi legnagyobb sikerének, a világbajnoki ezüstéremnek. A nemzeti csapatban összesen 211-szer lépett pályára. 2017-ben, 62 éves korában hunyt el, 2023-ban róla nevezték el az új makói kézilabdacsarnokot.

Az 1962 óta edzősködő Laurencz László a Bakony Vegyész női csapatával bajnoki érmeket és Magyar Kupát nyert a hetvenes években, később Tatabányán dolgozott, majd az osztrák Hypo trénere lett, az osztrák válogatottat is irányította. Hazatérve az Építőkkel 1989-ben és 1990-ben magyar bajnok lett, majd a magyar női válogatottal többek között C- és B-világbajnok lett, továbbá ő volt a kapitánya az 1995-ben vb-ezüstérmes, 1996-ban olimpiai bronzérmes csapatnak is. Az ő nevét viseli a csepeli sportcsarnok.

A MAGYAR KÉZILABDA HÍRESSÉGEK CSARNOKA TAGJAI

Női játékosok (zárójelben a bekerülés sorrendje az alapításkor): Gódorné Nagy Marianna (1.), Görbicz Anita (2.), Sterbinszky Amália (3.), Kökény Beatrix (4.), Radulovics Bojana (5.), Pálinger Katalin (6.), Farkas Ágnes (7.), Elekné Rothermel Anna (8.), Horváth Klára (9.), Siti Beáta (10.), Kulcsár Anita (szurkolói szavazatok), Pádár Ildikó (szurkolói szavazatok)

Férfi játékosok: Kovács Péter (1.), Nagy László (2.), Varga István (3.), Pérez Carlos (4.), Bartalos Béla (5.), Éles József (6.), Marosi István (7.), Marosi László (8.), Kovács László (9.), Fenyő András (10.), Iváncsik Mihály (szurkolói szavazatok), Szabó László (szurkolói szavazatok)

Edzői kategória: Török Bódog, Laurencz László

Sportvezetői kategória: Vanyus Attila

Forrás: mksz.hu