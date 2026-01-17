Döntetlent játszott a szerbekkel a magyar futsalválogatott

A magyar válogatott csütörtökön 5–2-re kapott ki Szerbiától, szombaton pedig újra összecsapott a két csapat, s 1–1-es döntetlen született.

Szabó Lajos góljával a magyar csapat szerzett vezetést, a vendégek a szünet után egyenlítettek Telkiben.

„A mérkőzés képe teljesen más volt, mint a két nappal ezelőtti első meccsen, Megmutattuk, hogy megfelelő hozzáállással és harcossággal a legerősebb csapatok ellen is lehet keresnivalónk – mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor a találkozó után. – Elsősorban a védekezésben tudtunk előrelépni, ezt az egyetlen kapott gól is mutatja. A mutatott teljesítmény alapján kissé csalódott vagyok, hogy nem nyertünk, mert közelebb álltunk a győzelemhez.”

A mérkőzés után Sergio Mullor szűkítette az eddig 17 fős keretet, Dorogi Benjámin és Győri Balázs nem került be az Eb-re nevezett együttesbe. Győri ugyanakkor kedden elutazik a csapattal Ljubljanába, mert sérülés esetén az első meccsnapig még lehet változtatni a kereten. A válogatott három kapussal utazik el Szlovéniába, de közülük csak kettőt lehet nevezni az Eb-re, azonban sérülés esetén az Európa-bajnokság közben is lehet egy változtatást eszközölni ezen a poszton. A szakmai stáb egyelőre nem döntött arról, hogy az Alasztics Marcell, Faragó Ádám, Gémesi Gergő trióból mely két kapus kap helyet a nevezett keretben.

A válogatott tagjai a szombati mérkőzés után két szabadnapot kaptak, majd a kedd délelőtti edzést követően útra kelnek Ljubljanába, ahol január 24-én a lengyelek ellen kezdik meg az Európa-bajnoki küzdelmeket.

Magyarország–Szerbia 1–1 (1–0)

Magyarország: Faragó Ádám – Rafinha, Rábl János, Szabó Lajos, Büki Baltazár

Cserék: Alasztics Marcell, Gémesi Gergő, Szalmás Zoltán, Bencsik Roland, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Fekete Márk, Pál Patrik, Kajtár Mátyás, Rutai Balázs, Suscsák Máté.

Gólszerző: Szabó Lajos