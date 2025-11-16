Videó: így ment a lefújás után a szurkolókhoz Szoboszlai Dominik

Nemzeti Sportrádió

2025.11.16. 18:22
Szoboszlai Dominik a mérkőzés után (Fotó: Árvai Károly)
Mint ismert, a magyar válogatott a 3–2-re kikapott a Puskás Arénában Írország ellen. A mieink a világbajnoki selejtező F-csoportjának harmadik helyén végeztek, így a magyar válogatott lemarad a világbajnokságról. A lefújást követően Szoboszlai Dominik könnyek között ment a szurkolótábor elé.
Magyar válogatott
1 órája

Szoboszlai Dominik néhány szóval reagált a magyar válogatott írek elleni vereségére

A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés lefújása után sírva fakadt.

 

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Styles, 64.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Ötvös, 64.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen (J. Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.) – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

6

4

1

1

20–7+1313
2. Írország

6

3

1

2

9–7+210
3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10+18
4. Örményország

6

1

5

3–19–163

 

