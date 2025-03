Szavazzon a XXI. század góljára!

Újabb húsz gól. A Nemzeti Sportrádió szavazása a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján ezúttal a XXI. század magyar góljáról van hivatva dönteni. A Nemzeti Sportban szóban, a Nemzeti Sportrádió­ban hangban, az nso.hu-n pedig videón is megmutattuk – és mostantól egyben is láthatják a jelölteket. Három héten keresztül olvashattak és hallhattak a nagy gólokról, amelyeket a Nemzeti Sport online felületén képben is megmutattunk, hogy aztán március 10-én, hétfőn elinduljon a szavazás a XXI. század magyar góljára az nso.hu-n.

Decemberben holtversenyben az 1966-os világbajnokság magyar–brazil csoportmeccsének (3:1) két találata, Bene Ferencé és Farkas Jánosé végzett az élen, hamarosan a mai utód(ok)ra is fény derül. Ahogyan tavaly, ezúttal is kétharmadot ér az olvasók/hallgatók szavazatai alapján felálló sorrend, ehhez jönnek a szakértői zsűri voksai, értelemszerűen egyharmados arányban.

Szavazni tehát március 10-től egy héten át lehet az nso.hu-n, a Nemzeti Sportrádióban mindennap elhangoznak a részletek, végeredményt pedig a magyar labdarúgó-válogatott 1000. mérkőzése, az isztambuli Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-csata előtt, március 20-án hirdetünk.

Játékra fel!

