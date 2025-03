A nemzet bombázói: Gera Zoltáné a XXI. század magyar gólja

A 2016-os kontinensbajnokságra Magyarország egyenes ágon nem jutott ki az F-csoportból (Görögország, Románia, Finnország, Észak-Írország, Feröer), az északíreket és a románokat követve a norvégok pótselejtezős kiverésével viszont ott lehetett a 24 csapatos mezőnyben Franciaországban. A csoportkörben az északírektől itthon elszenvedett 2–1-es vereséget követően Pintér Attila szövetségi kapitányt Dárdai Pál, majd a Hertha alkalmazásában álló szakembert a német Bernd Storck váltotta a kispadon. A norvégok elleni 1–1-es visszavágó után euforikus hangulat uralkodott a Groupama Arénában: válogatottunk Priskin Tamás szépségdíjas korai góljának is köszönhetően 44 év után jutott ki ismét Európa-bajnokságra! Franciaországban Szalai Ádámék Ausztriával, Izlanddal és Portugáliával kerültek egy csoportba. A továbbjutáshoz az alaphangot Szalai és Stieber Zoltán góljával – nem mellékesen mindkét találat kapott szavazatot – az osztrákok 2–0-s legyőzése adta meg, ráadásul centerünk azt a dicsőséget mondhatja magáénak, hogy Kű Lajos 1972-es találatát követően 44 év után lett ismét magyar gólszerző az Eb-n. A csoport záró körében a portugálok következtek, a mieink már a mérkőzés előtt biztos nyolcaddöntősök voltak, csupán az volt a kérdés, csoportelsőként vagy -másodikként. A 3–3-ra végződő találkozó után még a mieink korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus is gratulált az első helyhez, amelyet a fantasztikus jelzővel illetett. Ami azt illeti, Gera Zoltán gólja is az volt: egy szöglet után 22 méterről egy pattanás után ballal, leszorított lábfejjel szűken meglőtte a labdát, ami – hiába nyújtózkodott Rui Patrício – a kapu bal oldalába vágódott. Technikailag tökéletesen kivitelezett mozdulat volt, ha csak egy tizedmásodpercet is késik vagy rossz helyen támaszt le, a lövés a lelátóra megy. Gerzson ezzel 37 évesen a magyar válogatott legidősebb gólszerzője lett! A legjobbak között 2017 márciusában lépett utoljára pályára, 97 válogatott meccsén 26 gólt szerzett.

Az éjjel csak a belgák elleni nyolcaddöntő után ért véget – átmenetileg. A 2020-as Eb-re – amelyet a koronavírus-járvány miatt 2021 nyarára halasztottak – sem egyenes ágon jutott ki Magyarország. A mieink a selejtezőben Horvátországgal, Walesszel, Szlovákiával és Azerbajdzsánnal kerültek egy csoportba, amelyből a horvátok és a walesiek jutottak tovább. A magyarok a Nemzetek Ligájában a C-liga 2. csoportjában a finnek mögött a második helyen végeztek, ezzel feljutottak a B-ligába, de ami ennél fontosabb, ez jogot jelentett a pótselejtezőben indulásra. A kétkörös kvalifikációban előbb Bulgárián kellett túljutni idegenben, majd következhetett Izland a Puskás Arénában. A magyar válogatott kispadján ekkor már az olasz Marco Rossi ült. (Már amikor, mert a sorsdöntő mérkőzésen éppen otthon feküdt Coviddal…)

Azonban itt álljunk meg egy lélegzetvételnyi időre. Hiába bíztunk abban, hogy labdarúgásunk felszállóágba kerül, a 2016-os Eb-szereplést követő eufóriát egy évvel később letargia váltotta: a vb-selejtezőből (Portugália, Svájc, Lettország, Feröer, Andorra) nemhogy nem sikerült továbbjutni, azt a szégyent is megértük, hogy Andorrától 2017 júniusában idegenben 1–0-s vereséget szenvedtünk… Storckot Georges Leekens váltotta a kispadon, de irányításával négyből három felkészülési mérkőzést elvesztett a magyar válogatott. A belga szakember helyére a Bp. Honvéddal 2017-ben bajnoki címet nyerő Marco Rossi került.

De vissza a pótselejtezőhöz: a bolgárok idegenbeli 3–1-es legyőzését követően a járvány miatt zárt kapus mérkőzésen Izland Gylfi Sigurdsson Gulácsi Péter kezei között becsúszó lövésével a 88. percig 1–0-ra vezetett, már-már felsejlett az izlandi átok – 1992 és 1995 között három (!) vereséget is szenvedtünk –, de aztán Loic Nego egyenlített, majd jött Szoboszlai Dominik. De hogyan! Végigvezette a labdát az ellenfél térfelén, majd 23 méteres lapos lövése a bal kapufáról a hálóba vágódott, 2–1-re nyert Magyarország. A Nemzeti Sport nem véletlenül írta a 20. születésnapját nem sokkal korábban betöltő középpályásról: „Ismét megmutatta, miért őt tartják az egyik legtehetségesebb fiatal labdarúgónak: parádés gólt szerzett, tulajdonképpen kilőtte az Európa-bajnokságra a magyar válogatottat!” A címlapon pedig ez állt: „A futball hazatér!” Ezen azt is értettük, hogy 2016 után ismét sikerült kijutni az Eb-re, másrészt a kontinensbajnokság helyszínei között a 2019-ben átadott Puskás Aréna is helyet kapott, ugyanis nem országok, hanem városok kapták a rendezést. A 2021-es csoportmérkőzések közül Portugáliát (0–3) és Franciaországot (1–1) is ott fogadta válogatottunk, amelynek a Németország elleni (2–2) müncheni találkozón még a továbbjutásra is volt esélye. Az egymást követő két Eb-szereplés után már nem lehetett elvitatni, a kormánynak a sportággal kapcsolatos anyagi erőfeszítései sikerre vezettek.

A Nemzetek Ligájában Marco Rossival nemcsak a B-ligába jutottak a magyarok, 2021-ben a 3. csoportban az orosz, szerb és török válogatottat megelőzve az első helyen végeztek, ezzel kivívták az A-ligában indulás jogát. Páratlan bravúr! A 2022–2023-as kiírás A-ligájának 3. csoportjában a magyar együttes borzasztóan nehéz kvartettbe került, Anglia, Németország és Olaszország mellé. Az ilyen sorsolásra mondják: a tisztes helytállás is szép eredmény. Ehelyett, pontosabban ezt felülmúlva a mieink csupán egy ponttal maradtak el a négyes döntőbe jutástól! Az olaszoktól a Puskás Arénában 2–0-ra kaptak ki. Ezen a találkozón lépett utoljára a pályára a legjobbak között a csatár Szalai Ádám, aki 86 mérkőzésén 26 gólt szerzett. Nem rangsorolva a fontos találatok között, az élre kívánkozik a 2016-os Eb-n az osztrákoknak lőtt gólja, a 2019-es Eb-selejtezőn a Groupamában a horvátoknak is betalált (2–1), 2021-ben az Eb-csoportmeccsen a németek hálójába fejelte a labdát (2–2), de 2014-ben Feröeren is neki köszönhettük az Eb-selejtezős sikert (1–0).

Ám a legszebb gólját akkor szerezte, amikor már bejelentette, hogy az olaszok elleni ki-ki meccs után többet nem lesz válogatott. A 2022. szeptember 23-i lipcsei német–magyar NL-mérkőzésen – amelyen éppen behozta Puskás Ferenc 85 válogatottságát – győztes gólt szerzett, nem is akármilyet: sarkalása harmadik helyet ért a XXI. század góljai között. Nem véletlenül írta az NS a címlapon: „Lipcsei csoda Szalai-álomgóllal.” Hogy mennyire volt meglepetés a siker: az is ott állt néhány sorral lejjebb, hogy „Németország hihetetlen legyőzése után…” Szalai teljesítményére 8-as osztályzatot kapott: „Olyan gólt szerzett, amelyre még nagyon sokáig lehet emlékezni: sarokkal volt eredményes. Nemcsak csodálatos mozdulata, hanem mezőnymunkája is a többiek fölé emelte – parádés napot fogott ki.”

A Nemzeti Sportrádióval közösen meghirdetett Nemzet bombázói elnevezésű szavazáson a XXI. század legszebb magyar gólját választhatták meg olvasóink és a szakértő zsűri (Bánki József, Bene Ferenc, Bozsik Péter, Vincze Ottó, Wukovics László) az összeállított húszas listából. A dobogósok sorrendjét a Nemzeti Sportrádióban ismertette csütörtök reggel Ballai Attila főszerkesztő.

A győztes találat Gera Zoltán lövése lett a 2016-os Európa-bajnokság Magyarország–Portugália (3–3) csoportmérkőzésén, amellyel válogatottunk 1–0-ra vezetett. Az ellenfél végül megnyerte a kontinensbajnokságot, a torna legszebb góljának éppen Garáét szavazták meg a szurkolók. Gera mögött Szoboszlai Dominiknak a 2020-as magyar–izlandi Eb-pótselejtezőn (2–1) lőtt gólja végzett a második helyen, míg a harmadik helyre Szalai Ádám találata került, amelyet a Németország–Magyarország (0–1) Nemzetek Ligája-mérkőzésen sarokkal juttatott az ellenfél kapujába. A portugáloknak lőtt gól itt is az élen

