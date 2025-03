Marco Rossi: A magyar válogatott után nem leszek többé szövetségi kapitány

Marco Rossi exkluzív interjújában a téma természetesen a csütörtöki Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-pótselejtező volt. A szakembert először a magyar válogatottról kérdezték.

„Sokat szenvedtünk ebben a Nemzetek Ligája-kiírásban, de összességében jó úton haladunk. A Nemzetek Ligájában elsők lettünk 2021-ben abban a csoportban, ahol Törökország is szerepelt, 2022-ben pedig legyőztük Angliát és Németországot, és az A-ligában másodikok lettünk az olaszok mögött. Az utóbbi időben nehéz ellenfelek ellen játszottunk, ám mostanában nem arattunk olyan bravúrgyőzelmeket, mint korábban. Ugyanez volt a 2024-es Eb-n is, ahol a szerencse sem állt mellénk, pedig előtte 2023-ban nem veszítettünk mérkőzést.”

Rossi ezután kitért a török válogatottra.

„A török emberek imádják a futballt, telt ház előtt játszunk majd Isztambulban. Természetesen nagyon nehéz lesz, de nyerni akarunk, valamint továbbra is A-ligában folytatnánk. De mindenki tudja, hogy a törökök milyen bátrak voltak a történelem során. Agresszív meccsre számítok Isztambulban, szerintem az első perctől nekünk esnek, és próbálják tartani a labdát. Jól kell védekeznünk, ki kell bírnunk a nyomást, jól kell helyezkednünk, és meg kell játszanunk a támadóinkat. 2024 márciusában győztünk ellenük egy-nullára, de a döntetlen reálisabb lett volna. Nagyon jó játékosaik vannak a védelemben és a középpályán. Hakan Calhanoglu klasszis, de nagyon kedvelem Orkun Kökcü játékát is. De ott van még Kerem Aktürkoglu, Arda Güler, Baris Alper és Kenan Yildiz is elöl, a törökök kerete több mint 200 millió eurót ér.”

És hogy extra motivációt jelent-e a törökök ellen aratott legutóbbi három siker?

„A korábban elért eredmények csak a statisztikusok számára fontosak. Minden meccs új, különböző dolgok befolyásolhatják a végeredményt. Szóval az előző három siker nem motivál külön minket, fel kell készülnünk a mérkőzésre, és a legjobb formában lévő játékosokat kell pályára küldenünk. Az előző három meccs győzelme nem garantálja, hogy most is mi leszünk a jobbak, de jobban kell játszanunk a törököknél.”

Szóba került, hogy Vincenzo Montella sok kritikát kap a gyengébb eredmények miatt – Rossitól megkérdezték, hogy az ő esetében is ez a helyzet?

„Persze rosszabb eredményeknél mi is kapunk kritikát. A törökökre visszatérve: az övék volt az egyik csapat, amelyik lenyűgözött az Eb-n, gratuláltam is Montellának. A Nemzetek Ligájában is feljutottak volna, ha legyőzik Montenegrót. Szóval ha kikapsz, kritizálnak, de ez győzelem esetén is előfordulhat. Budapesten is telt ház lesz. Ha azt mondanák, hogy döntetlen lesz az isztambuli meccs, azonnal elfogadnám. Otthon ugyanis hosszú ideje veretlenek vagyunk, legutóbb 2022 szeptemberében kaptunk ki az olaszoktól, már több mint két éve.”

És hogy kik lehetnek a magyar kulcsemberek?

„Szoboszlai Dominik mindenképpen, de a neveknél fontosabb, hogy miként védekezünk. Legutóbb ugyanis túl sok gólt kaptunk a nagycsapatoktól. Szóval fel kell javulnunk védekezésben, mert ezen a szinten már minden hibát megbüntetnek. Szoboszlai tehát fontos nekünk, ahogy olvassa a játékot, a helyezkedésével, a lövéseivel és a passzaival. De ne feledkezzük meg Sallai Rolandról sem, aki jól teljesít a Galatasarayban, pedig több poszton is játszik, előfordult, hogy jobbhátvéd volt.”

Rossit arról is kérdezték, hogy mi a titka egy jó edzőnek?

„Hazámban a harmadik ligában dolgoztam, az első- és másodosztályban erre nem volt lehetőségem. Mégis megvalósítottam az álmaimat. Nemrég meghívtak az UEFA pro-licences tanfolyamra. Mondtam a résztvevőknek, hogy ha jó edzők akarnak lenni, akkor kapcsolatokat kell kialakítaniuk, de elsősorban az eredmény a fontos. A kemény munka nagyon fontos, de ha nem párosul eredménnyel, akkor nem lesznek sikeresek. A legjobb példa erre Carlo Ancelotti, aki akárhol dolgozik, mindig sikereket ér el.”

És hogy klubedzőnek vagy szövetségi kapitánynak lenni stresszesebb?

„Mindkettő az, például a Galatarasayt vagy a Fenerbahcét irányítani tényleg nagyon stresszes lehet, mivel nagy a győzelmi kényszer. Szövetségi kapitányként átlagban tíz meccsed van egy évben, edzőként pedig előfordul, hogy kettő egy héten... Kapitányként például nem mindig van időd kijavítani a rossz eredményeket. A legfontosabb, hogy a játékosok melletted álljanak. Lassan hét éve vagyok magyar szövetségi kapitány, nagyon szoros kapcsolatom van az országgal és az emberekkel. A magyar válogatottól való távozásom után nem leszek többé szövetségi kapitány. A szerződésem lejár az év végén, és mindig hálás leszek az MLSZ elnökének.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT TÖRÖKORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A TÖRÖK VÁLOGATOTT MAGYARORSZÁG ELLEN KÉSZÜLŐ KERETE

Kapusok: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Besiktas), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Védők: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topcu (Besiktas), Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mert Müldür (Fenerbahce), Yusuf Akcicek (Fenerbahce), Samet Akaydin (Fenerbahce), Taha Sahin (Caykur Rizespor)

Középpályások: Atakan Karazor (Stuttgart – Németország), Demir Ege Tiknaz (Rio Ave – Portugália), Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Benfica – Portugália), Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország)

Támadók: Ahmet Kutucu (Galatasaray), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Németország), Deniz Gül (Porto – Portugália), Emre Mor (Eyüpspor), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország), Kerem Aktürkoglu (Benfica – Portugália)

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország