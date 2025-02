A mi 11-ünk, újratöltve – Deák Zsigmond jegyzete

A távolabbiból a közelmúltba visszatérve be kell vallani, hogy jobb nem lett a helyzetünk november óta. Leghátul Dibusz Dénes váratlan csípősérülése okoz gondot, bár ha arra gondolunk, az elitligák momentán legjobb formában lévő kapusa, Gulácsi Péter térhet vissza a gólvonal elé (hiszen csak az őszi válogatott fellépéseit mondta le), akkor azért nincs akkora baj. A védelemben lipcsei klubtársa, Willi Orbán a biztos bástya, a többiek sérüléssel vagy visszafogott formával küzdenek. Bal oldali „futóban” a legjobb a helyzet, Kerkez Milos hétről hétre bizonyít az angol Premier League-ben, Nagy Zsolt pedig az NB I-et vezető Puskás Akadémia legjobbja, sőt talán az egész bajnokságé, ráadásul kifejezetten gólérzékeny is. Középen viszont bőven akad gond, Schäfer András nemigen fér be az Union Berlinbe, Nikitscher Tamást ünnepeltük a La Ligába szerződésekor, ám vele együtt is lendületesen zuhan a Valladolid a másodosztály felé. Elöl Szoboszlai kihagyhatatlan a magyar válogatottból, s ami örömteli, a Liverpoolból is, mert amikor mégis kihagyják, vereség és kiesés a vége, lásd az FA-kupát. Sallai Roland a Galatasarayban egyre inkább magára talál, viszont jellemzően egy sorral hátrébb, ám van egy olyan érzésünk, itt továbbra is támadóként szerepel. Centerben megkérdőjelezhetetlen lenne Varga Barnabás szerepe, ha nem szenvedne együtt a Ferencvárossal, viszont nincs hasonló kvalitású cseréje, úgyhogy mindenki érdekében imádkozzunk a formajavulásáért.

Marco Rossi szövetségi kapitány most is ott fagyoskodik az NB I-es mérkőzéseken, keresve a hadra fogható játékosokat. Eddig általában megtalálta őket, reménykedjünk, e jó szokása megmarad. Egy hónap múlva aztán kiderül, a mi 11-ünk hasonlít-e az övére.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!