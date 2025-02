Lelki fröccs is kell az NL-osztályozóra készülő csapatnak

Noha még fagyosak az éjszakák, a tél lassan a végéhez közeledik, márciusban pedig két fontos összecsapás vár a magyar válogatottra: előbb Isztambulban, majd Budapesten mérkőzik meg Törökországgal, a tét a Nemzetek Ligája elitjében, vagyis az A-ligában maradás. Nem ígérkezik sétagaloppnak egyik összecsapás sem, a török válogatott játékereje jelentős, és Marco Rossi szövetségi kapitánynak, valamint szakmai stábjának jó néhány nehézséget le kell még küzdenie a március 20-i és 23-i csatáig. Hátul és a középpályán lehetnek gondok, egyedül a támadók miatt lehetünk optimisták.

Gulácsi Pétert (balra) vagy Szappanos Pétert is nyugodtan csatasorba állíthatja a szakmai stáb (Fotó: Árvai Károly)

KISPADRA SZORULÓ HÁTVÉDEK

Hátul, rögtön a kapusposzton váltania kell Marco Rossinak; még el sem kezdődött a tavasz, a csípőproblémával küzdő Dibusz Dénes hetekre kidőlt a sorból. Szerencsére nem kell aggódni, Gulácsi Péter lehúzta a rolót Németországban, márciusban jó formában térhet vissza a válogatott kapujába. És akkor még ott van a Szaúd-Arábiából Paksra kölcsönben visszatérő Szappanos Péter, aki vasárnap a Groupama Arénában védte ki a ferencvárosi támadók szemét, a törökök ellen akár rá is lehetne bízni a kapu őrzését.

A védelemben már nem ilyen rózsás a helyzet, a legutóbbi, Németország elleni novemberi (1–1) meccsen Fiola Attila kezdett jobb oldali belső védőként, a rutinos újpesti játékos azonban hetek óta sérüléssel küzd, első tavaszi perceit vasárnap töltötte a pályán, a Zalaegerszeg ellen a hajrában beállva érezhette hosszú idő után, milyen tétmérkőzésen szerepelni. Ő ilyen állapotban nem megoldás Marco Rossinak, és ami legalább ekkora gond, az Olaszországban légióskodó Balogh Botond is hosszú időre kidőlt a sorból, most kezdi visszanyerni az erejét, ám a Parma kezdőcsapatába még nem verekedte vissza magát. Ha mindez nem lenne elég, Dárdai Márton sem várhatja kirobbanó formában a márciust, a Herthával sorozatban veszíti el a mérkőzéseket, az egyedüli jó hír, hogy ő legalább játszik. A belső védők közül jelenleg csak Willi Orbán tűnik megbízhatónak – noha a hétvégén eltiltását töltötte –, kirobbanthatatlan az RB Leipzig védelméből, a Törökország elleni oda-vissza vágón ismét kulcsszerep vár rá.

Schäfer András (balra) dinamikus futballjára nagy szükség lenne a törökök ellen is – csakhogy újabban alig játszik klubjában, a német élvonalbeli Union Berlinben... (Fotó: Kovács Péter)

ÖNBIZALMUKAT VESZTŐ SZŰRŐK

Az elmúlt években Schäfer András alapember volt a válogatottban, de ha március végéig nem változik a helyzete német klubjában, az Union Berlinben, Marco Rossi aligha állítja a kezdőcsapatba. Hetek óta a kispadot koptatja, és edzésen nehéz csúcsformába lendülni. Ne szépítsük, aggasztó a helyzete, az előző hét Bundesliga-találkozón ötször fordult elő, hogy egyetlen perc játéklehetőséget sem kapott. Úgy tűnik, a decemberben kinevezett Steffen Baumgart vezetőedző nem benne látja a megoldást, szeptember óta nem játszott végig mérkőzést, nagy kérdés, hogy a Törökország elleni márciusi Nemzetek Ligája-osztályozón így milyen formában lesz… Ha addig nem változik a helyzet, Marco Rossinak fejtörést okozhat, kivel pótolja.

Már csak azért is, mert a másik szűrő, Nikitscher Tamás is önbizalomhiánnyal küzd. Nagy reményekkel igazolt a spanyol élvonalba, ám a Valladoliddal sorra bukja el a meccseket, nemhogy három, egyetlen pontot sem tudtak kicsikarni csapattársaival az elmúlt hetekben. Ebben a pozícióban az olasz másodosztályú Spezia légiósa, Nagy Ádám jöhet még szóba, de legutóbbi tétmérkőzését január 19-én játszotta, akkor sérülés miatt idő előtt le kellett mennie a pályáról, azóta nem tért vissza. Az erősorrendben Kata Mihály következne, ám az ő és az MTK tavaszi produkciója finoman fogalmazva is gyászos. Marco Rossi szövetségi kapitánynak nem csupán az edzéseken lesz feladata, több futballista lelkét is ápolnia kell az összetartás idején.

Története 1000. mérkőzését játssza Isztambulban a magyar válogatott, a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozó első felvonása tehát jubileumi esemény lesz. A találkozó helyszíne az Ali Sami Yen Sportkomplexum, amely 53 978 néző befogadására alkalmas, és a Sallai Rolandot is soraiban tudó Galatasaray otthona. A válogatott első hivatalos mérkőzését 1902. október 12-én játszotta Bécsben, ahol az osztrákok 5:0-ra győztek. Elképesztő szám: az 1000. mérkőzés következik!

KIHAGYHATATLAN TÁMADÓK

A válogatott támadójátéka visszaesett a 2024-es esztendőben, a csapat az utóbbi hat mérkőzésén mindössze négy gólt hozott össze, az elöl futballozókban mégis bízhatunk. A tudás megvan támadóinkban, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás is képes a váratlan húzásokra, mindhárman egymaguk is el tudnak dönteni mérkőzéseket, márpedig a Törökország elleni két összecsapáson kulcsfontosságú lesz a támadásaink megfelelő befejezése. Nem valószínű, hogy az isztambuli első mérkőzésen futószalagon jönnek majd a magyar akciók, ha a mieink odakerülnek a kapu elé, kíméletlenül ki kell(ene) használniuk a ziccert.

Szoboszlai Dominik önbizalmával nem lehet gond, Sallai Roland is jó helyen van a Galatasarayban, úgyhogy legalább a két húzóemberünk jó formában érkezhet haza az edzőtáborba. Varga Barnabás ugyanakkor az NB I-ben szenved a Ferencvárossal, összjátékban továbbra is rendkívül hasznos, de nem ontja úgy a gólokat, mint az ősz elején. Ettől függetlenül a helye megkérdőjelezhetetlen a válogatottban, alighanem Marco Rossi is így van ezzel, és mi magunk is egyértelműen a kezdőcsapatba állítanánk. A Paksra visszatérő Ádám Martin egyelőre aligha játszotta vissza magát a nemzeti csapatba, nem lendült formába és ez idáig a gólokkal is adós. Az első számú csere szerepét inkább Szabó Leventére bíznánk, aki a német másodosztályú Braunschweigben ragyogóan szerepel, gólt szerez, gólpasszt ad − ott a helye a törökök elleni NL-osztályozóra készülő keretben.

Sallai Roland (balra) és Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen a magyar válogatottban (Fotó: Dömötör Csaba)

Vincenzo Montella szövetségi kapitány állása a tét a mieink ellen

Habár alig több mint egy hónap múlva összecsap egymással a magyar és a török válogatott a Nemzetek Ligájában, Törökországban még nincs felhajtás. A sajtóban szinte semmi friss információt nem találni a válogatottról, többnyire a Süper Lig eseményeiről lehet olvasni, azon belül is főként a három nagyról, a Galatasarayról, a Fenerbahcéról és a Besiktasról. Még ha a török sajtó egyelőre nem is foglalkozik a magyarok ellen mérkőzésekkel, biztosak lehetünk benne, hogy Vincenzo Montella szövetségi kapitány mindennap azon dolgozik, hogy legyőzzék Magyarországot és helyet cseréljen egymással a két együttes az A- és a B-ligában. Törökországban nem tartozik a népszerű emberek közé az olasz szakvezető, a legtöbben ugyanis az ő nyakába varrják, hogy nem jutott fel egyenes ágon a legjobbak közé a csapat. Ehhez „csupán” le kellett volna győzni az utolsó fordulóban Montenegrót, ám sokak szerint Montella hatalmasat hibázott a csapat összetételét és taktikáját illetően, így maradt a pótselejtező. Az bizonyos, ha a törökök nem verik meg a magyarokat, menesztik a válogatott szakvezetőjét. Nézzük, hogy az NL-párharc előtt alig több mint egy hónappal, milyen formában vannak a török kulcsemberek!

Hátulról haladva Mert Günok kapus alapember a Besiktasban, a teljesítménye hullámzó az utóbbi időben, képes nagy bravúrokra, de hiba is be-becsúszik a játékába. Szinte minden meccsen kap legalább egy gólt, ám a csapat ezt is elbírja. A védelem közepét alkotó Emirhan Topcu, Merih Demiral páros kiváló formában van, előbbi a Besiktasban, utóbbi a szaúdi Al-Ahliban nyújt meggyőző teljesítményt. Sokszor szereznek labdát, földön és levegőben egyaránt remekül védekeznek, viszont mindkettejüktől hiányolják a veszélyt az ellenfél kapujánál. Habár jól fejelnek, támadó szabad- és szögletrúgások után kevésszer találnak be.

A pálya közepén a csapat kapitányára, Hakan Calhanoglura minden válogatott mérkőzésen kulcsszerep hárul, ez vélhetően a magyarok elleni találkozókon is így lesz. Az Internazionale játékosa a közelmúltban egy hónapot hagyott ki vádlisérülés miatt, azóta egyre jobb formában van, a Magyarország elleni csatáig minden bizonnyal visszanyeri erőnlétét, s igyekszik fazont szabni a törökök játékának. Rövid és hosszú passzai rendre kiválóak, a távoli lövései gólveszélyesek, ha játékba lendül, jó lesz vigyázni vele.

Habár Arda Güler a válogatottban alapember, a Real Madridban alig kap lehetőséget. A 19 éves futballista rúgótechnikája kivételes, jól passzol, érti a játékot, a spanyol csapat előző három meccsét mégis végigpadozta. Ha ez így marad az NL-mérkőzésekig, a mieinknek jól jön, hogy meccshiányos állapotban érkezik a válogatottba.

J. Á.

A MI 11-ÜNK

Gulácsi Péter: A sérült Dibusz Dénes hiányában szinte biztosan visszatér a kapuba. A Leipzig játékosa az őszi NL-meccsekre lemondta a szereplést, jó hír, hogy remek formában van, pénteken idénybeli 11. mérkőzését játszotta le kapott gól nélkül a Bundesligában, pályafutását tekintve pedig már 168-at számlál.

Balogh Botond: Sérülése után a hétvégén már a 35. percben beszállt a Roma elleni találkozón, és miután Fiola Attila nincs játékban, a Parma légiósa kerülhet előtérbe. Jó lenne, ha formában maradna a márciusi válogatott találkozókig, jóllehet az ő helye nem betonbiztos a kezdőben.

Willi Orbán: Eltiltása miatt kihagyta az Augsburg elleni pénteki összecsapást, de ez nem befolyásolja válogatottbeli szereplését. Marco Rossi vakon bízik benne, a védekezés gyakorlatilag rajta múlik. Személyisége higgadtságot sugároz a körülötte játszóknak, a dörzsölt török csatárok ellen kulcsszerep hárulhat rá.

Dárdai Márton: Önbizalma aligha verdesi az eget ezekben a napokban, a Hertha sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el szombat este a 2. Bundesligában, sovány vigasz, hogy Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést. A válogatottba szép fokozatosan bejátszotta magát, jó lenne, ha sikerélménnyel várhatná a márciusi meccseket.

Bolla Bendegúz: Loic Nego és Botka Endre is bevethető ezen a poszton, a magunk részéről az Ausztriában futballozó légióst tennénk a védelem szélére. Vasárnap az Austria Wien elleni, 2–1-re elveszített rangadón a kezdőcsapat tagja volt, végigrobotolta a kilencven percet. Lendülete jól jöhet Törökország ellen.

Nikitscher Tamás: A Valladolidba szerződése eddig nem éppen siker­sztori, a csapat sorra bukja el a mérkőzéseit a spanyol élvonalban. Vasárnap a Sevillától kapott egy négyest az együttes, a magyar középpályás végig pályán volt, sárga lapot kapott. Marco Rossinak az önbizalmára kell majd hatnia neki is.

Schäfer András: Ha március közepéig nem lendül játékba, Marco Rossinak el kell gondolkodnia a középpálya összetételén. Jelenleg még betennénk a kezdőcsapatba, de az Union sorozatban harmadik bajnokiján nem kapott szerepet, így nehéz lesz csúcsformában futballoznia Törökország ellen.

Kerkez Milos: A hétvégén is győztes csapat tagja volt, az AFC Bournemouth a Southamptont győzte le idegenben 3–1-re a magyar játékossal a soraiban. Az önbizalmával legalább nincs gondja, sérülése utáni visszatérésének levét Nagy Zsolt ihatja meg.

Szoboszlai Dominik: Kihagyhatatlan a válogatottból, nincs olyan szövetségi kapitány, aki ne állítaná a kezdőcsapatba. A hétvégén végig pályán volt a Liverpoolban, amely ezúttal a Wolverhamptont verte meg 2–1-re. Törökország ellen sok múlhat rajta.

Sallai Roland: Extra motivációval léphet pályára a két márciusi Nemzetek Ligája-meccsen. A Galatasaray légiósaként a török sajtó is középpontba helyezi, egyértelműen a kezdőben a helye, gyors, akaratos, veszélyes támadó. Jól jönne egy gól tőle.

Varga Barnabás: A gólokat egyelőre nem úgy termeli, mint az ősz elején, ám így is meghatározza a Ferencváros támadójátékát. Hasznos, erőszakos csatár, a török védőknek meggyűlhet vele a bajuk.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS MENETRENDJE

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország (Nemzetek Ligája)

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország (Nemzetek Ligája)

Június 6.: Magyarország–Svédország (felkészülési mérkőzés)

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország (világbajnoki selejtező)

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia (világbajnoki selejtező)

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország (világbajnoki selejtező)

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország (világbajnoki selejtező)

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország (világbajnoki selejtező)

November 16., 15.00: Magyarország–Írország (világbajnoki selejtező)