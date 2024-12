Két magyar témájú alkotás is szerepel a legnagyobb sportfilmfesztiválon

A Melbourne-ben és Sydney-ben rendezett, nagy sikerű bemutatók után a szicíliai városban is levetítették az Ange & The Boss-Puskás in Australia (Ange és a Főnök-Puskás Ausztráliában) című dokumentumfilmet, amelyet Cam Fink és Tony Wilson készített.

„Bár a kezdetektől, hét éve kapcsolatban vagyok az alkotókkal, akik Magyarországon is forgattak, a ma délelőtti bemutatón, a Paladino d'Oro fesztiválon láttam a csaknem másfél órás filmet teljes egészében először és azt kell mondanom, hogy bár az eredményeiről hallottunk, magam is meginterjúvoltam korábban több egykori melbourne-i játékosát és szobrot is állítottunk ott Puskás Ferencnek, mégis megrendítő, hogy milyen sikereket ért el a kilencvenes évek elején Ausztráliában és milyen hatással volt a helyi futballra, valamint a görög és a magyar közösség életére. S persze Ange Postecoglou pályafutására, amely mára a Tottenham Hotspur vezetőedzői posztjáig ívelt” – írta a filmről Facebook-oldalán Szöllősi György, a Puskás-örökség nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki jelezte, azon dolgoznak, hogy a filmet tavasszal Budapesten is bemutassák.



Szintén bekerült a fesztivál programjába A nemzet aranyai című dokumentumfilm, amelyet szerdán 14.30-kor vetítenek. Zákonyi S. Tamás rendező alkotása a 2000 és 2008 között háromszoros olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-csapat történetét dolgozza fel. „Nagyon nagy örömmel töltött el, amikor megtudtam, hogy A nemzet aranyait is vetítik majd a palermói fesztiválon – mondta el a Nemzeti Sportnak Zákonyi S. Tamás. – Bevallom, korábban nem hallottam erről a fesztiválról, de amikor utána néztem a részleteknek, akkor egyből kiderült, hogy a világ egyik legpatinásabb sportfilmfesztiváljáról van szó. Végignézve a történetét, egészen elképesztő, hogy eddig milyen alkotásokat díjaztak. Kétségtelen, hogy egy nagyon rangos, nívós eseményről van szó.”

A nemzet aranyai dokumentumfilm rendezője azt is elmondta, az alkotást mindenkinek ajánlja, mert általa egy egészen új oldaláról ismerhetik meg a sportágat: „Aki megnézi ezt a filmet, az egy egészen új oldaláról ismerheti meg nemcsak a fiúkat, akik egymás után három olimpiai aranyat nyertek Magyarországnak, hanem magát a sportágat is. Azt gondolom, hogy ez egy olyan film, amely jó érzéssel tölti el az embert. A film lényege szerintem az, hogy hogyan tanulunk meg együttműködni egy közösségben.”

A díjkiosztó vasárnap lesz.