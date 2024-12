Csoboth Kevin: Nem a skótok elleni gólomból akarok élni

– Megszokta már, hogy zöld-fehérben játszik?

– Még mindig furcsa – nyilatkozta a nyár óta a St. Gallent erősítő 24 éves, 15-szörös válogatott Csoboth Kevin, akit Svájcban látogattunk meg. – Amikor megkerestek a klubtól, nem is tudtam, melyek a színei, aztán balszerencsémre kiderült, hogy az ősi riválisé… A szívem továbbra is lila-fehér, nagyon szeretem az Újpestet, hiányzik a csapat, amikor csak tudom, követem a meccseit. A Young Boys elleni mérkőzésünk után a csapatbuszon öt-hat társammal néztük a legutóbbi derbit, nagy élmény volt.

– Nyilván sokat köszönhet az Újpestnek, de gyanítom, a St. Gallen más kávé­­ház.

– Valóban, hiszen a Konferencialiga-főtáblán játszhatok, ami nagy előrelépés a pályafutásomban. A svájci bajnokságban szem előtt van az ember, ráadásul a Bundesliga előszobájának tekinthető az intenzitása és stílusa miatt. Emeli az itteni színvonalat, hogy sokan érkeznek Németországból, a vezetőedzőnk, Enrico Maassen például az Augsburgtól.

– November tizedikén kezdett először a Super League-ben, s azóta ötből négyszer. Miért kellett ennyit várnia, illetve mivel játszotta be magát a csapatba?

– A felkészülés után, két-három forduló elteltével érkeztem a klubhoz, ami kisebb hátrányt jelentett, mivel meg kellett szoknom a légkört és erőnlétileg fel kellett építeniük. Türelemmel álltak hozzám, hagytak időt, hogy beilleszkedjek a csapatba. Itt úgy lehet a kezdő tizenegybe kerülni, ha az edzésen kiérdemled a lehetőséget – hiába vagy akármilyen játékos, ha a héten nem úgy teljesítesz, a cserék között találod magad. A gyakorlatok teljesen más ritmusúak, mint otthon, a döntéshozatalom gyorsaságán javítanom kellett, hogy helytálljak. Ezt elsősorban a játékidő növelésével lehet elérni, ezért is örülök, hogy fokozatosan beépítettek, és amióta ideszerződtem, minden meccsen pályára léptem. Rendre megkapjuk a szakmai stábtól a mérési adatokat, ezek segítségével elemezhetjük a játékunkat. Már most jelentős javulást látok, a sprintjeim és a magas intenzitású futásaim száma nőtt az előző idényekhez képest. Jó erőben érzem magam, ami az önbizalmamra is hatással van, meg merem csinálni, amit tudok.

MÉG JOBB TELJESÍTMÉNYT VÁR MAGÁTÓL 2025-BEN

– Góljai, gólpasszai száma miatt azonban lehet hiányérzete: a huszonöt tétmeccsen kapott 1047 perc alatt négy gólt szerzett és két gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve.

– Sokkal többet várok magamtól ezen a téren. A Basel és a Guimaraes elleni decemberi mérkőzéseim voltak a legjobbak Svájcban, szeretném átmenteni ezt a formát a következő évre.

– Magyarországon gyakran kritizálták a védőjátékát, ám feltűnő volt, hogy az említett mérkőzéseken több kemény szereléssel próbálkozott, sokszor szerzett labdát. Előrelépett ezen a téren?

– Valóban, nem feltétlenül tőlem várták ezeket a megmozdulásokat… A profi futballban a védők is támadnak, a támadók meg védekeznek, elengedhetetlen, hogy szélső létemre kivegyem a részem mindegyik szerepből. Négy hónapja vagyok Svájcban, próbálok javulni a letámadásban, a passzsávok zárásában, hogy több labdaszerzésem, szerelésem legyen. Jó az irány, de még mindig van hová fejlődnöm.

– Négyéves szerződést kötött a csapattal, s alighanem azért fizettek önért egymillió eurót, hogy a későbbiekben nyereséggel értékesítsék a játékjogát. Mi a terve erre az időszakra?

– A St. Gallen jobban látszik a futballtérképen, mint a magyar klubok, tovább lehet innen lépni, a jövőben akár erősebb liga felé is vezethet az utam – mint a balhátvéd Isaac Schmidtnek, akit a Leeds United vitt el tőlünk, de korábbi újpesti csapattársamat, Abdoulaye Diabyt is említhetem, aki kevés híján az angol másodosztályba igazolt. Nagyobb figyelem összpontosul ránk azáltal, hogy a Konferencialigában játszunk, bízom benne, hogy az utolsó főtáblás meccsen kivívjuk a továbbjutást. Futballistaként nehéz tervezni, de az a célom, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Még csak az első félévemen vagyok túl, ami a beilleszkedés jegyében telt. Örülök, hogy rendre lehetőséget kapok, az utóbbi időben a kezdő tizenegyben számítanak rám, gólokat is szerzek, de az új évet még jobban meg akarom nyomni, szeretnék a szurkolóink kedvére tenni.

Csoboth Kevin még több gólt és gólpasszt vár magától svájci élvonalbeli csapatában, a St. Gallenban (Fotó: Imago Images)

LIBABŐRÖS LESZ, HA SZÓBA KERÜL AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG

– Felismerik Sankt Gallen utcáin?

– Persze, nem egy nagyváros csapatában játszom. Minden meccsünk telt házas, idegenbe is szép számmal utaznak a szurkolóink, sokat köszönhetünk nekik.

– Skandálták már a nevét?

– Azt még nem, de bízom benne, hogy annak is elérkezik az ideje.

– A magyar válogatott mérkőzésein átélhette, milyen az, amikor tízezrek kiáltanak fel a neve hallatán…

– Az semmihez sem fogható. Ki is rázott a hideg.

– Az Európa-bajnokságon a Skócia elleni, századik percben lőtt győztes góljával rengeteg magyar ember szívébe belopta magát. Milyen érzés ennyi szeretetet kapni?

– Csodálatos! Bár én fejeztem be a támadást, az egész csapat érdeme a gól. Óriási volt a felhajtás, hihetetlen örömöt éreztünk a pályán és a szurkolókban is földöntúli boldogságot váltott ki a győzelem. Mosolyt csaltak az arcomra a kivetítők előtt ünneplőkről készített felvételek, mert Fiola Attila Franciaország ellen szerzett gólját én is ilyen körülmények között éltem át kétezerhuszonegyben. Fantasztikusnak tartom, hogy Bene Ferenc ezerkilencszázhatvannégyes gólja után Újpest-játékosként betaláltam az Eb-n, rengeteget jelent nekem. Nem hittem volna, hogy ez megtörténik velem, libabőrös lettem, ahogy erről beszélgetünk.

– Pedig az Eb előtt volt visszhangja annak, hogy beválogatták a keretbe.

– Visszhangja!? Volt, hogy szabályosan dörömböltek a lakásom ajtaján miatta! Olvastam netes oldalakon, hogy nem értik, miért utazhatok Németországba, a futballban dolgozóktól is elértek hozzám kritikus hangok, de sikerült függetlenítenem magam a lehúzó véleményektől. Marco Rossi szövetségi kapitány azért nevezett a tornára, mert hitt bennem, és ez nekem mindennél többet jelentett. A negatív energiákat meg kellett tanulnom pozitívvá alakítani, úgy érzem, ennek segítségével megháláltam a bizalmat.

VILÁGBAJNOKSÁGRA JUTÁS EGYENES ÁGON? MIÉRT NE?

– Provokatív a kérdés, de eljátszva a gondolattal: ha ön a szövetségi kapitány, az idénybeli újpesti teljesítménye alapján elviszi Csoboth Kevint az Eb-re?

– Nem ez volt a legjobb idényem, akadt olyan része, amikor a teljesítményem alapján nem érdemeltem volna meg semmit. A remek kezdés után óriási volt a visszaesés minden játékosnál, így nálam is. Mészöly Géza újpesti vezetőedzői kinevezésével sem lendültem formába, ezért megbeszéltük a helyzetemet, majd a padról beszállva tudtam gólokat szerezni, tizenegyest kiharcolni, amivel kiérdemeltem Marco Rossi bizalmát. Ha nem is ért továbbjutást a gólom, felejthetetlen élmény marad mindenkinek a Skócia elleni mérkőzés.

– Fel tudja egyáltalán dolgozni, ami történt önnel? Említette, hogy a beszélgetés során kirázta a hideg, libabőrös lett.

– Sokat merítek abból a támogatásból, amit a nyár óta kapok, nyugodtabb, magabiztosabb futballista lettem, több lett az önbizalmam. Ez olyan pillanata volt az életemnek, amelyről a gyermekeimnek, unokáimnak is mesélek majd, de nem ebből akarok élni, szeretnék még hasonlókat tapasztalni.

– A következő nagy dobás az lenne, ha a válogatott kijutna a kétezerhuszonhatos világbajnokságra. Hogyan látja az esélyeket a sorsolást követően?

– Egész jó csoportba kerültünk. Az első kalaposok közül Dánia talán jobban feküdne nekünk a stílusa miatt, mint a portugálok, de a csapat jó néhányszor szerzett már meglepetést a legerősebbek ellen. A második helyet reális célnak tartom annak tükrében, hogy Írországot és Örményországot is csoportellenfélnek kaptuk, de úgy vagyok vele, miért ne juthatnánk ki egyenes ágon a világbajnokságra?