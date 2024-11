Videón a hollandok mind a négy találata

Mint ismert, Hollandia az első félidőben két, büntetőből szerzett góllal jutott előnyhöz válogatottunk ellen a Johan Cruijff ArenA-ban a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Mutatjuk, Wout Weghorst és Cody Gakpo miként talált be Dibusz Dénesnek. Azóta Denzel Dumfries és Teun Koopmeiners is gólt szerzett, beállítva a 4–0-s végeredményt. Ezeket a találatokat is megtalálja cikkünkben.

A Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés 7. percében Szalai Ádám rosszul lett a kispadnál. Az orvosok azonnal megkezdték a magyar válogatott pályaedzőjének ellátását, a játék pedig rövid időre megállt. Ahogy az orvosi stáb kivitte a stadionból, folytatódott a játék, mint kiderült, kezezés miatt tizenegyessel. Az idegőrlő és szomorú jelenetsor után finoman fogalmazva sem volt sportszerű, ahogyan Wout Weghorst megünnepelte a találatát... A 45+11. percben újabb hazai büntető következett, Nagy Zsolt felrúgta az ötös bal sarka előtt az őt jobbra, tehát kifelé kicselező Malent. Ezt a tizenegyest Cody Gakpo értékesítette. A 64. percben Denzel Dumfries is betalált. Gakpo balról jövő beadását két védő között jobbra fejelte Malen, Dumfries pedig az ötös sarka elől, 10 méterről jobbal a jobb, azaz a túlsó sarokba vágta a labdát. A 86. percben Teun Koopmeiners állította be a 4–0-s végeredményt, Dumfries jobb oldali beadásából a jobb felső sarokba fejelve hat méterről. ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT! NEMZETEK LIGÁJA

Hollandia–Magyarország 4–0 (2–0)

Amszterdam, Johan Cruijff ArenA. Vezette: Gil Manzano (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber (Hato, 68.) – Gravenberch (Wieffer, 79.), Reijnders, F. de Jong (T. Koopmeiners, 68.) – Malen (Frimpong, 84.), Weghorst, Gakpo (N. Lang, 79.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera, 75.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 74.), Nagy Zs. – Sallai (Csoboth, 80.), Varga Barnabás (Szabó L., 60.), Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Weghorst (21. – 11-esből), Gakpo (45+12. – 11-esből), Dumfries (64.), T. Koopmeiners (85.) AZ ÁLLÁS M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 5 4 1 – 17–3 +14 13 2. Hollandia 5 2 2 1 12–6 +6 8 3. MAGYARORSZÁG 5 1 2 2 3–10 –7 5 4. Bosznia-Hercegovina 5 – 1 4 3–16 –13 1