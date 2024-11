Szoboszlai Dominik: A döntetlent is kicsit igazságtalannak érzem

„Még a döntetlent is kicsit igazságtalannak érzem, mivel több helyzetünk volt, mint a németeknek. Le kell vonni a pozitívumokat, mert legalább voltak lehetőségeink, ezeket kell majd berúgnunk. A héten gyakoroltam a panenkázást, Szappanos ellen is ideges voltam kicsit edzésen, de sikerült. Eddig tizenkilenc tizenegyest rúgtam a kapusok jobb kezéhez. Úgy voltam vele, hogy ha a hosszabbításban középen marad a kapus, akkor minden dicséretet megérdemel” – mondta Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott csapatkapitánya egy rövid évértékelőt is tartott.

„Az Európa-bajnokságon nem úgy játszottunk az első két mérkőzésen, ahogy kellett volna. Aztán jött Barni sérülése, majd Kevin gólja Skócia ellen. Elég nagy hullámvasút volt ez az év, de ezzel a mérkőzéssel jó érzéssel mehetünk bele a 2025-ös évbe” – tette hozzá Szoboszlai.

„Nagyon bíztam benne, hogy a bíró megítéli a büntetőt. Utána már nem volt kérdés számomra, mert Szoboszlai biztos lábú tizenegyesrúgó. A második félidőben sok lehetőségünk volt a vezetés megszerzésére, igazságtalanság lett volna, ha vereséggel búcsúzunk az évtől. Tisztában voltunk vele, hogy ha a németek változtatnak, akkor minőségi játékosok állnak be a padról, de ezt jól kezeltük, ma nagyon fegyelmezetten zártunk hátul. Igyekeztünk levonni a tanulságokat a hollandok elleni idegenbeli találkozóból. Próbáltunk agresszívebbek és bátrabbak lenni, emiatt több labdát is szereztünk, Barni is jól megtartotta elöl. Azt gondolom, hogy az egy pontot mindenképp megérdemeltük” – nyilatkozta Dibusz Dénes.

„Rengeteget mentünk, csúsztunk-másztunk. Ezt beszéltük meg a meccs előtt. Nem szerettünk volna olyan mérkőzésbe belefutni, mint Hollandiában vagy Németországban. Szerencsére Szoboszlai parádés tizenegyesének köszönhetően ez sikerült is. Mi egyénként tudtuk, hogy így fogja lőni, örülünk, hogy bejött” – mondta Sallai Roland.

„Mindenkinek egy célért kell küzdeni, nem lehet, hogy két-három játékos sétálgat elöl és nem veszi ki a részét a védekezésből. Ilyenkor nehezebb a kapu elé érni az ellentámadásoknál, de jól felkészültünk. Minden mérkőzésen közel vagyok a gólhoz, gólpasszhoz, azonban nem akar jönni. Ez most egy ilyen időszak, de bízom benne, hogy ez megfordul majd” – tette hozzá a Galatasaray légiósa.

NEMZETEK LIGÁJA

6. (ZÁRÓ) FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

Magyarország–Németország 1–1 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 58 000 néző. V: Strukan (horvát)

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera D., 65.), Nikitscher (Kata, 65.), Schäfer, Nagy Zs. (Schön, 82.) – Sallai (Csoboth, 82.), Szoboszlai – Varga B. (Gruber, 89.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

NÉMETORSZÁG: Nübel – Kimmich (Gosens, a szünetben), Koch, N. Schlotterbeck, Henrichs – Andrich, F. Nmecha – Sané (Kleindienst, 80.), Brandt (Havertz, 60.), Führich (Musiala, 60.) – Gnabry (Wirtz, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Szoboszlai (90+9. – 11-esből), ill. F. Nmecha (76.)

A csoport másik mérkőzésén

Bosznia-Hercegovina–Hollandia 1–1 (0–1)