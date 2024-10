Szélesi Zoltán: Azokra számítok, akik csúsznak-másznak a csapatért

– Márciusban nevezték ki az U21-es korosztály élére, hat meccsen négy győzelem és két vereség a mérlege. Elégedett?

– A négy selejtezőnkből hármat megnyertünk, a Kazahsztán, illetve Málta elleni, kötelezőnek titulált mérkőzést behúztuk, a csoportmásodik Belgiumot idegenben múltuk felül, míg a csoportgyőztes, olimpiai bajnok spanyoloktól egygólos vereséget szenvedtünk – az összképet tekintve inkább elégedett lehetek – mondta a Nemzeti Sportnak Szélesi Zoltán szövetségi edző. – A kritikusok nyilván a fejünkre olvassák, nem lett meg a harmadik hely, pedig nem emlékszem, mikor szerzett legutóbb tizenhat pontot ez a korosztály Eb-selejtezőn, ráadásul pontegyenlőséggel lett negyedik. Figyelembe kell venni, hogy ebből az évjáratból Kerkez Milos alapemberré vált a felnőttválogatottban, amelynél Balogh Botond tűzközelben van, s Horváth Krisztofer és Kata Mihály is rendszeresen kerettag. Rendre vannak sérültjeink, mint legutóbb Lisztes Krisztián, és olyan is akadt, aki a klubjára koncentrálva kérte, ezúttal ne kelljen csatlakoznia a csapathoz, mint Vancsa Zalán. Fontos tisztázni, mi az U21-es válogatott szerepe: az a fő feladatunk, hogy játéklehetőséget adjunk a tehetséges labdarúgóknak, hogy később akár a felnőttválogatottban is megállják a helyüket, illetve a szárnyukat bontogató fiataloknak terepet biztosítsunk, hogy magasabb polcra kerüljenek.

– A kétezerkettes-kétezerhármas korosztály kiöregedett. Nehéz feladat összeállítani az új csapatot?

– A kétezernégy-kétezerötös garnitúrából többen is állandó játéklehetőséget kapnak és jó teljesítményt nyújtanak az NB I-ben, ők szerepeltek már nálam, úgyhogy lesz némi átmenet. Az utolsó két meccsünk jelzi mindenkinek, hogy így is lehet csinálni, ennél ne adjuk alább a jövőben. Sokan megtapasztalhatták, milyen a legidősebb korosztály miliője, de nagy a merítés, majdnem ötventagú listánk van az itthon, illetve külföldön nevelkedőkről. Meg kell találnunk, kik azok a karakterek, akik illeszkednek az elképzeléseinkbe.

– Milyen profilú futballistákat keresnek?

– Hiszek abban, hogy a jó kollektíva viszi előre és formálja a társaságot, a csapategységet. A kohéziós erő a sikeresség egyik alappillére, ezért olyan karakterű játékosokra számítok, akikben van lehetőség, szenvedélyesek, alázatosak, csúsznak-másznak, küzdenek egymásért. Minden csapatomat őszinteség jellemzi, emberként kezeljük a futballistákat, nem pedig egy futószalag termékeként – mindenkit meghallgatunk, és amikor visszajelzést adunk nekik, az igazsággal próbálunk segíteni, még akkor is, ha az adott esetben nem esik jól.

– Az Európa-bajnoki selejtező kezdetéig hat tesztmeccs vár az együttesre: várható átfogó változtatás a játékban ?

– A stílusjegyeinknek hasonlóságot kell mutatniuk az A-válogatottéival, hogy segítsük a futballisták átmenetét, de a taktikánk nyilván függ az ellenféltől és a csapatunk összetételétől. Nem kérek olyat, ami abszurd. Tovább kell vinnünk a szenvedélyességet, az alázatosságot, az őszinteséget. Ebben az esetben nem bunkerfociról beszélek, a modern labdarúgás szinte megköveteli a szűk, egységes, önfeláldozó védekezést, ez mindennek az alapja – ezt alkalmazva nem lesz valaki antiedző vagy antifutballista.

– Ez azért is érdekes téma, mert korábban lapunknak azt nyilatkozta, a csapata nem játszhat antifutballt.

– Ez így is van! A labdarúgást azonban győzelemre játsszák, úgyhogy arra kell törekednünk, hogy ne kapjunk gólt, egyúttal bevegyük az ellenfél kapuját. Racionális, tudatosan felépített munkát próbálunk kamatoztatni, ami a legutóbb sikerült. A belgák ellen mindkét félidőben voltak periódusok, melyekben a hazaiak uralták a játékot, nyomást gyakoroltak ránk, de nézzük meg, hol áll ellenfelünk a világ futballjában – tizenötszörös volt a különbség a két csapat becsült keretértéke között. A Honvéd NB II-es csapatában készülő Benczenleitner Barnának egy Juve-játékos ellen kellett felvennie a harcot, míg a spanyolok ellen a Ferencvárosban kevés játéklehetőséget kapó Gruber Zsombornak a barcás Pau Cubarsít kellett megvernie támadásban, ami nem könnyű – ez nem kifogás, hanem tény. Azon dolgozunk, hogy megoldjuk a ránk váró feladatokat. Az elmúlt időszakban bizonyítottuk, képesek vagyunk rá.