A spanyolok legyűrték a románokat az U21-es Eb-n, a franciák 102. perces góllal verték meg a grúzokat

Az A-csoportban a korábbi mérkőzés elején megszerezték a vezetést a románok, Louis Munteanu felvarrta a labdát a bal felső sarokba, majd a félidő közepén Mateo Joseph egyenlíthetett volna, ám kihagyta a tizenegyest. A spanyolok végigtámadták a második játékrészt, de nem tudták feltörni az ellenfél védelmét. Aztán a 84. percben váratlan fordulatot hozott, amikor Vladislav Blanuta csúnya szabálytalansága miatt emberhátrányba került Románia, az előző Eb ezüstérmese pedig négy perc alatt fordított.

Előbb Mikel Jauregizar bombázott 25 méterről a kapu bal oldalába, kisvártatva pedig Raúl Moro beadásából Roberto Fernández lőtt közelről a kapuba. A spanyolok már megőrizték az előnyüket Pozsonyban, és továbbjutottak, a románok pedig kiestek. 2–1

A későbbi találkozón az olaszok a 7. percben kerültek előnybe, Cesare Casadei emelte be a labdát a bal alsóba. Aztán a squadra azzurra eléggé ráült az eredményre, ám a szlovákok nem tudtak mit kezdeni ezzel, a 90. percig még kaput eltaláló lövésig sem jutottak el, és amikor végre sikerült, akkor sem volt igazán veszélyes a szituáció. A ráadás perceiben még beszorította ellenfelét a házigazda, ekkor Adrián Kaprálik a kapu fölé bombázott, míg Tomás Rigo jó helyről elvégzett szabadrúgásból a sorfalba lőtt. Maradt az eredmény, az olaszok ezzel továbbjutottak, a szlovákoknak azonban erről le kell mondaniuk.

Geovany Quenda (jobbra) duplázott és még gólpasszt is adott (Fotó: Getty Images)

A C-csoportban a portugálok kiütötték a lengyeleket. Az első gól negyedóra után született meg, Roger Fernandes centerezéséből Geovany Quenda lőtt ajtó-ablak helyzetben a kapuba – a Sporting szélsője jövő nyáron csatlakozik a Chelsea-hez, a londoni klub 44 millió fontot fizetett érte. A 18 éves játékos néhány perc múlva újabb gólt lőtt, miután két védőt is megforgatott, majd 12 méterről a bal felsőbe bombázott. Fél óra elteltével a portugálok sokadszorra kontrázták le a lengyeleket, és Quenda ezúttal előkészített, a passza után Henrique Araújo használta ki a ziccert, majd tíz perc múlva Paulo Bernardo vágott a kapuba egy lecsorgót.

A második félidőben ismét kontra után találtak be a portugálok, akik kijátszották a lengyel védelmet, majd Rodrigo Gomes a kapus lábai között. Lengyelország a még nagyobb verést megúszta, azonban vereségével eldőlt, hogy nem jut tovább a csoportból, sőt, biztosan az utolsó helyen végez a kvartettben.

A francia válogatott nehezen törte fel a grúz csapat védelmét, de a 35. percben Mathys Tel tizenegyest harcolt ki, majd értékesítette is. Bár a „gall kakasoknak” voltak még nagy helyzeteik, nem tudták lezárni a mérkőzést, az ellenfél pedig fordított. A 76. percben Giorgi Abuasvili kilőtte a bal alsót, majd Szaba Szazonov fejelt a kapuba, azonban a meglepetés elmaradt, mivel Johann Lepenant öt perc múlva egyenlített. Végül a papírforma is igazolódott, bár a véghajrá elején Thierno Barry csak lesről talált be – centiken múlt –, a 102. percben már érvényes gólt szerzett közelről Castello Lukeba fejese után. A franciák a sikerükkel előztek, és továbbjutásra állnak.

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Spanyolország–Románia 2–1 (Jauregizar 85., R. Fernández 88., ill. Munteanu 4.)

Kiállítva: Blanuta (84., Románia)

Szlovákia–Olaszország 0–1 (Casadei 7.)

A csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont (5–3), 2. Olaszország 6 (2–0), 3. Szlovákia 0 (2–4), 4. Románia 0 (1–3)

C-CSOPORT

Portugália–Lengyelország 5–0 (Quenda 16., 24., H. Araújo 30., P. Bernardo 41., R. Gomes 63.)

Franciaország–Grúzia 3–2 (Tel 35. – 11-esből, Lepenant 89., T. Barry 90+12., ill. Abuasvili 76., Szazonov 84.)

A csoport állása: 1. Portugália 4 pont (5–0), Franciaország 4 (3–2), 3. Grúzia 3, 4. Lengyelország 0