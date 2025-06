U21-es Eb: francia, portugál gólzápor, olasz–spanyol szalonremi

Kora este a francia válogatott a huszadik percre gyakorlatilag eldöntötte, hogy a már biztos búcsúzó lengyelek pont nélkül utazzanak haza, a 18. percben Djaoui Cissé előbb gólpasszt adott Nathan Zézének, egy perce re pedig ő maga is betalált. A 30. percre fordulva Cissé második gólja után akár le is lehetett volna fújni a mérkőzést – legalábbis a franciák részéről biztosan. A második félidőben aztán életjeleket adtak a lengyelek is, egy meg nem adott góljuk után, a 61. percben Ariel Mosór szépített, de az újabb zárkózás már sikerült, sőt Matthis Abline a hajrában beállította a 4–1-es végeredményt.

A csoport másik meccsén a grúzok előbb gyorsan és taktikusan lábon lőtték magukat, amikor az ötödik percben Lasa Odisaria kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a portugálok ellen, akik az első félidőben még csak egyszer találtak be, és sokáig úgy nézett ki, hogy a másodikban is csak egy gólt jegyeznek majd... A hajrában azonban kinyílt a portugál gólzsák: két újabb góljuk megpecsételte a grúzok sorsát. 0–4

Este jött a nap főmeccse a spanyol–olasz összecsapás, amelynek tétje a csoport első helye volt, ám a két már biztosan továbbjutott csapat nem is nagyon törte magát a győzelemért. Hogy mennyire, azt jól jelzi, hogy a felek várható góljait jelző xG mutató összege az első félidőben nem érte el a 0.5-öt, s a másodikban is éppen csak egy fölé kúszott. Az is árulkodó, hogy két gárda az első félidőben mindössze két, kaput eltaláló lövést tudott felmutatni, mindkettőt az olaszok mellé strigulázhattuk be a statisztikai lapunkra. A szünet után aztán váratlanul megélénkült a mérkőzés, a spanyolok gyors akció végén Jesus Rodriguez révén vezetést szereztek, aztán hat perc múlva Niccolo Pisilli szép csele utáni pontos lövésével egyenlítettek az olaszok. Ezzel nagyjából véget is értek az említést érdemlő események – Spanyolország csoportelsőként, Olaszország másodikként várhatja a folytatást Németország vagy Anglia ellen. 1–1

A csoport másik meccse nem bírt téttel, a házigazda Szlovákia szépen búcsúzott a tornától, 2–1-re legyőzve a pont nélkül kieső Romániát.

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Románia–Szlovákia 1–2 (Akdag 67., ill. Obert 11., Suslov 57.)

Spanyolország–Olaszország 1–1 (J. Rodriguez 53., ill. Pisilli 59.)

C-CSOPORT

Franciaország–Lengyelország 4–1 (Zézé 18., D. Cissé 19., 30., Abline 82., ill. Mosór 61.)

Grúzia–Portugália 0–4 (Pinheiro 24., Quenda 62., R. Gomes 87., H. Araújo 90+5. – 11-esből)