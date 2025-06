A portugálok büntetőt hibáztak, a hollandok emberhátrányban jutottak négy közé az U21-es Eb-n

A zsolnai találkozón a 21. percben emberhátrányba kerültek a hollandok, Ruben van Bommel (Mark van Bommel fia) csinált butaságot, ugyanis két buktatással három perc leforgása alatt begyűjtött két sárga lapot. A portugálok tíz perc múlva a gólok tekintetében is fölénybe kerülhettek volna, mivel Devyne Rensch rossz becsúszása miatt büntetőhöz jutottak, ám Geovany Quenda a jobb kapufát találta el tizenegyesből.

A portugál válogatott a második félidőben is nyomott, azonban tíz ember ellen sem volt meggyőző a játéka, a németalföldiek jól bírták a nyomást, majd egy kontrából a vezetést is megszerezték. A 84. percben Ernest Poku lépett ki ziccerben, eltolta a labdát Samuel Soares mellett, és az üres kapuba passzolt – a portugálok az első góljukat kapták a tornán. A hajrá nem hozott már változást, Hollandia továbbra is jól védekezett, és bejutott a legjobb négy közé. 0–1

U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÁKIA

NEGYEDDÖNTŐ

Portugália–Hollandia 0–1 (Poku 84.)

Kiállítva: R. van Bommel (21., Hollandia)

Később

21.00: Spanyolország–Anglia (Tv: M4 Sport)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

18.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport+)

21.00: Németország–Olaszország (Tv: M4 Sport)