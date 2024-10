Profi munka Boszniában – Bobory Balázs jegyzete

Egy ilyen mérkőzést így kell lehozni, ez profi munka volt.

Remélem, sokan egyetértenek velem abban, mennyire nehéz még a válogatott szinten futballozó játékosoknak is függetleníteni magukat bizonyos körülményektől, és lássuk be, a magyar csapat tagjai sok mindennel találkoztak Boszniában, ami már szerencsére nem a mindennapjaik része. Retró stadion, tornatermi öltöző ötvenévesnek tűnő padokkal, a lelátón cigarettázó, temperamentumos emberek és egy olyan kellemetlen ellenfél, amelyik tudta, ha kikap, lényegében elköszön a Nemzetek Ligája elitjétől, de nemcsak ezért csíp, rúg, harap, ez a harcmodor amúgy is a vérében van.