Marco Rossi elárulta, mit gondol Sallai átigazolásáról

„Úgy gondolom, hogy ez a lépés nagyszerű döntés volt számára. Az öt európai topliga után a török bajnokság egyértelműen kiemelkedik. A színvonal folyamatosan emelkedik és nagyon jó játékosok érkeznek. Roland minden bizonnyal nagyszerűen választott. Huszonhét évesen, pályafutása legjobb időszakában került a Galatasarayhoz” – osztotta meg a szövetségi kapitány a Fanatikkal.

Marco Rossi azt is elárulta, mit mondott Sallai Rolandnak, amikor először hallott az átigazolásáról.

„Volt esélyem beszélni vele a folyamat során. Elmondtam neki, amit az előbb is megosztottam. Hangsúlyoztam, hogy nagyszerű döntést hozott, és nagyon jó teljesítményt várok tőle. Végső soron remélem, hogy ez a magyar válogatott számára is előrelépés lehet.”

A szakember a folytatásban jellemezte Sallai játékát és a karakterét is.

„Gyors és atletikus játékos, így minden sportágban képes lenne versenyezni. Nagyon tehetséges, technikás, robbanékony és hatékony játékos. Soha nem adja fel. Mindig küzd és mindent belead a pályán az első perctől a végső sípszóig. Nagyon bátor futballista. Félelem nélkül küzd minden ellenféllel szemben. Nem fogadja el a vereséget, mégis szerény tud maradni. Keményen dolgozik, hogy fejlessze magát.”

Az interjú végén Rossi még arról is említést tett, vajon Törökországban milyen pozícióban játszhat a magyar légiós.

„Az a fontos, hogy a Galatasaray milyen taktikát fog alkalmazni, ez a döntés Sallai posztját is meghatározza. Sok minőségi csatár van a klubnál, Sallai azonban szélső. A válogatottban a jobb szélen, a bal szélen és a csatár mögött is tudom használni, így biztosan a törökök is megtalálják a helyét.”