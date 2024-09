Lisztes Krisztián: Tudom, hogy változtatnom kell, mert a kondim még nem a legjobb

Lisztes Krisztián a 90. percben állt csak be Spanyolország ellen, de rögtön egy nagyon veszélyes lövéssel jelentkezett. Kíváncsiak voltunk, milyen szavakkal küldte őt a pályára Szélesi Zoltán szövetségi edző.

„Azt mondta, hogy a védekező munka legyen meg, de most már itt a végén nyilván előrefelé a veszélyt bele kell vinni a játékba. Sajnos a gól nem sokon múlt, kicsivel mellé ment, de a csapat nagyon jól játszott, büszkék lehetünk magunkra. Az, hogy ennyi játékpercet kaptam, az edző döntése. Nyilván nem örültem neki, de tudom én is, hogy változtatni kell, mert a kondim az még nem a legjobb, úgyhogy a döntést megértem, de nyilván nem örülök neki.”

Videónkban beszél arról, előzetesen aláírta volna-e, hogy a hajrában még az egyenlítésért mehetnek a kontinens egyik legjobb korosztályos csapata ellen. Arról is kérdezzük, szerinte miben tartanak előttünk, a válaszból azt is megtudjuk, szerinte miben volt jobb a magyar csapat. Végül a klubjáról, a Frankfurtról is beszélgetünk, megtudjuk, Lisztes szerint hogyan sikerült az első időszaka, mit tesz azért, hogy az említett kondija javuljon, és mit szól ahhoz, hogy egy El-csoportba kerültek korábbi klubjával, a Ferencvárossal. Végül elárulja, egy év múlva ilyenkor hol szeretne tartani klubjában.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

8. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–1)

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Jenkins (walesi)

MAGYARORSZÁG: Hegyi – Szabó A., Yaakobishvili A., Baráth P. – Eördögh (Lisztes, 90.), Komáromi, Kosznovszky, Vitális (Okeke, 70.), Benczenleitner – Gruber (Dénes Cs., 66.), Vancsa (Kerezsi, 66.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

SPANYOLORSZÁG: Iturbe – Juanlu (Francés, 83.), Cubarsí, Huijsen, Carreras – Nico González (Guerra, 59.), Turrientes – Navarro (Moro, 83.), Torre (Veiga, 73.), D. López – Omorodion (Joseph, 59.). Szövetségi edző: Santi Denia

Gólszerző: Navarro (21.)

A csoport többi mérkőzésén

Kazahsztán–Belgium 0–3

Málta–Skócia 0–5