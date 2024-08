Újoncokat és feltörekvőket is bevethet az ősszel Marco Rossi

KEDDEN 13 ÓRÁTÓL Telkiben, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) edző­központjában hirdeti ki Marco Rossi szövetségi kapitány az idei első két Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő keretét, a sajtótájékoztatót az M4 Sport élőben közvetíti. Mint ismert, a magyar válogatott szeptember 7-én Németországban, júniusi Eb-csoportellenfelünk ellen kezdi szereplését az NL-ben, a düsseldorfi mérkőzés után három nappal, 10-én pedig a Puskás Arénában fogadja az A-ligában újonc Bosznia-Hercegovina együttesét.

Mint ahogyan azt a napokban az M4 Sport csatornának adott interjújában elmondta az olasz szakember, tanult az Eb-n elkövetett hibákból és változások várhatók a keretben.

„Lesznek új arcok a szeptemberi Nemzetek Ligája-keretben, meglesz az oka annak, ha újoncot avatunk – fogalmazott a szövetségi kapitány az M4 Sport-interjúban. – A több játékpercet a pályán töltő játékosokat szeretem választani, valamint elvárom mindenkitől, hogy legyen benne győzni akarás és örüljön annak, ha meghívják a válogatottba. Mert ha nem örül neki, ott valami nincs rendben.”

Nikitscher Tamás először kaphat meghívót (Fotó: Kovács Péter)

Hozzátette: lesznek olyan korábbi válogatott játékosok, akik már nem kapnak meghívót.

Néhány labdarúgóra külön is kitért, így például a Ferencvárosba visszatérő Varga Barnabásra, aki a Skócia elleni utolsó Eb-csoportmeccsen súlyos arcsérülést szenvedett: „Nagyon jó volt látni az Újpest elleni derbin, hogy visszatért a pályára. Egy ilyen sérülés nyomot is hagyhatott volna benne, de úgy játszotta meg a labdákat, mintha mi sem történt volna.”

Szoboszlai Dominik új liverpooli szerepköréről pedig azt mondta: „Nálunk ő nem annyira tízes poszton futballozik, hanem inkább mindenes középpályásként. Egy kicsit máshogy játszatjuk őt, mint a Liverpool.”

És hogy kik jöhetnek szóba újoncként? Nikitscher Tamásnak, a KTE 24 éves középpályásának a játékát nemrégiben személyesen nézte meg Kecskeméten Marco Rossi. Ez persze nem jelenti azt, hogy azonnal meghívót kap, de a neve már ott van a kapitány jegyzetfüzetében. Talán a kapusok között is lesz új kerettag, mert bár az első és a második számúnak (Gulácsi Péter, Dibusz Dénes) stabil helye van, Szappanos Péter Szaúd-Arábiába szerződése után harmadik számúnak talán mást hív be a kapitány (a már többször mozgósított Tóth Balázst?). A védelemben most talán elérkezett az Európa-bajnoki keretből kimaradó Szalai Gábor (Lausanne) ideje, abban pedig szinte biztosak vagyunk, hogy sokkal több játékidőt kap majd a Serie A-idényt a Parmával nagyszerűen kezdő, a klub mindkét olasz bajnokiját végigjátszó Balogh Botond. Sőt a keretbe kerülhet a spanyol élvonalbeli Girona kötelékéhez tartozó Yaakobishvili Antal. Az Eb-ről lemaradó, az akkor a vésztartalékok közé jelölt játékosok közül pedig el tudjuk képzelni Lisztes Krisztián, Mocsi Attila és Vancsa Zalán meghívását is.

Balogh Botond a Parmából a válogatott kezdőcsapatába kerülhet (Fotó: AFP)

Ha több új futballista is érkezik a keretbe, nyilván lesznek kimaradók. Anélkül, hogy belelátnánk a kapitány lapjaiba, inoghat a fehérvári szerződése lejárta után Újpestre igazoló Fiola Attila (róla bővebben alsó anyagunkban), a Hajduk Splitnél és a Panathinaikosznál sem marasztalt Kleinheisler László, valamint a nagy utazási távolság miatt rendre hátrányból induló Gazdag Dániel (Philadelphia Union) pozíciója. De persze az is előfordulhat, hogy mivel az NL-ben a csapatkeretekben nincs megkötve a létszám, mindannyian kapnak még lehetőséget a bizonyításra.

Hamarosan kiderül.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: Marco Rossi szövetségi kapitány kerethirdetése a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre (Telki edzőközpont) (Tv: M4 Sport)

Kilenc Eb-kerettag váltott csapatot a németországi torna óta

A válogatott 26 tagú Eb-keretéből a németországi torna óta többen váltottak csapatot ilyen-olyan okból: a kapus Szappanos Péter Paksról a szaúdi Al-Fatehhez szerződött; Szalai Attila a féléves freiburgi kölcsön után visszatért Hoffenheimbe, ahol szintén nem lesz könnyű beverekednie magát a kezdőbe; Bolla Bendegúz a Wolverhampton kölcsönjátékosaként a Servette-nél szerepelt kölcsönben, a nyáron a bécsi Rapidhoz igazolt; Kleinheisler László a Hajduk Splitnél töltött kölcsön után újra a Panathinaikosz játékosa, két évig él még a szerződése, információnk szerint a klub nem ragaszkodik hozzá és ő is váltana; Callum Styles az angol harmadosztályú Barnsley-t elhagyva a második vonalban szereplő West Bromwichban folytatja; az Eb-n még a dél-koreai Ulszan kötelékéhez tartozó Ádám Martin már a görög Aszterasz csatára; Csoboth Kevin Újpestről a St. Gallenhez került; Horváth Krisztofer a többszöri kölcsönadás (legutóbb Kecskemét) után most újra a Serie A-s Torino keretével készül; a Fehérvár FC-től távozó Fiola Attila immár az Újpest játékosa.

NEMZETEK LIGÁJA, A-LIGA, 3. CSOPORT

A magyar válogatott programja

Szeptember 7.

20.45: Németország−MAGYARORSZÁG

Szeptember 10.

20.45: MAGYARORSZÁG−Bosznia-Hercegovina

Október 11.

20.45: MAGYARORSZÁG−Hollandia

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina−MAGYARORSZÁG

November 16.

20.45: Hollandia−MAGYARORSZÁG

November 19.

20.45: MAGYARORSZÁG−Németország