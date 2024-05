Címlapsztori: tökéletes felkészülésre ad lehetőséget a magyar válogatott bajorországi Eb-bázisa

A magyar válogatott korábbi tornaszereplésein vissza-visszatérően előfordult, hogy katasztrofális vezetői döntések nehezítették meg csapatunk helyzetét, főleg a szálláshely, az edzőpálya kiválasztásában vagy egy felkészülési meccs helytelen beiktatásában. Öt példát hozunk a múltból, egyben örömmel konstatáljuk, hogy az utóbbi időben ilyen öngólokat már nem lövünk, jóval körültekintőbb és profibb az MLSZ háttérben zajló szervezőmunkája is. Párizs, 1924

Az olimpiai labdarúgótorna 1930 előtt a világbajnokság szerepét is betöltötte a sportágban, és a párizsi játékokon a nyolcaddöntőben Egyiptomtól elszenvedett 3:0-s vereség, az „egyiptomi csapás” volt futballtörténetünk első nagy kataklizmája, amelyet olyan felháborodás kísért, hogy emiatt született meg a döntés a profizmus bevezetéséről. Pedig ha nem garasoskodik az MLSZ, talán elkerülhető lett volna a katasztrófa. Igaz, Trianon után négy évvel nem volt fényes az ország anyagi helyzete, de amíg az MLSZ-vezetők és kísérőik luxushotelben szálltak meg, a szövetség a játékosoknak 45 frankért bérelt szobát a Boulevard Haussmannon található hotelben, amelyben a nyilvánosságra került panaszok szerint kicsik, szűkösek voltak a szobák, amelyikbe szekrény is jutott, az már luxusnak számított. Apró, kerek ablakok voltak, mint a hajókabinokban, nem járt a levegő, bűz terjengett, patkányok rohangáltak. Guttmann Béla a farkánál fogva kötözött fel egy patkányt Dietz Károly szövetségi kapitány ajtókilincsére. A legtöbb szobába kétszemélyes családi ágyat tettek be, amely inkább másfélnek nézett ki, és amelyen alig fért el egymás mellett a két futballista. Nem volt hall, ahol közösen tölthették volna az időt a játékosok, a lift is hiányzott, az edzéslehetőség sem volt megoldva, mert udvar sem volt… Solothurn, 1954

Az akkor már négy éve veretlen Aranycsapat a svájci világbajnokságon a Bernhez közeli ­Solothurnban, a Hotel Kronéban lakott, amelyet a berni magyar külképviselet ajánlott a küldöttségnek a svájciak által kijelölt három választási lehetőség közül. Sokáig nem is volt vele semmi baj, ám a torna vége felé több hátránya is kiütközött. Az Uruguay elleni elődöntőben például hosszabbításra került sor, és erre az eshetőségre a magyar menedzsment nem számított, nem volt megoldva, hogyan jut vissza Solothurnba a csapat Lausanne-ból. Az utolsó vonat már elment, így a játékosok csak körülményes taxizás után, fáradtan és ingerülten térhettek nyugovóra a hajnali órákban. Ennél is nagyobb baj volt, hogy mindenki kifelejtette a számításból: minden év júliusának első szombat estéjén az ifjúsági fúvósok országos döntőjére készülő zenekarok keresztül-kasul vonulnak a városon, és mivel a döntőt éppen másnap rendezték, hajnali kettőig-háromig nem tudtak a zenebona miatt pihenni a játékosok az életük legfontosabb meccse előtti éjszaka – vélhetően ez is szerepet játszott a nyugatnémetek elleni váratlan, 3:2-es vereségben a berni döntőben. Sunderland, 1966

Liverpoolban és Manchesterben vívta csoportmeccseit a magyar csapat az 1966-os angliai világbajnokságon, de a Szovjetunió elleni negyeddöntőre Sunderlandbe kellett költözni. Hat órát zötykölődtek a játékosok a zsúfolt vonaton, és utóbb kiderült: a helyszínre repülővel is el lehetett volna jutni, de a küldöttség vezetői ezt nem tudták. Ráadásul olyan szállást sikerült csak szerezniük Sunderlandben, amelynek a földszintjén egy beatklub volt, egész éjjel szólt a zene. És néhány játékos le is nézett oda éjjel… Ez a szálló különben is csak vészmegoldás volt, mert a lefoglalt hotel nem szabadult fel: az Észak-Korea elleni vereséggel már a csoportból kieső olaszok nem mertek hazautazni, nem hagyták el a szállásukat, a magyar küldöttség pedig nem tudta rábírni őket a távozásra. Aztán persze a negyeddöntőt elveszítettük a Szovjetunió ellen 2:1-re. Német és angol kitérő Argentína előtt, 1978

Az 1978-as argentínai világbajnokságon nem a szállásválasztásban volt a hiba, hanem az óceán átrepülése előtti utolsó napok felkészülésében. Dél-Amerika előtt ugyanis egy műfüves pályaavatóra volt hivatalos válogatottunk az Adidas és a német válogatott főhadiszállására, Herzogenaurachba, de a szokatlan talajon megsérült Várady Béla, ki is kellett hagynia a vb-t. (A németországi kitérővel csak Kutas István MLSZ-elnök járt jól, aki a fáma szerint „megőrzés végett” rátette a kezét az összes nyugatnémet márkára, amelyet az Adidas a magyar játékosoknak szánt.) Németországból aztán Londonba repült a csapat, ahol előbb a Harrodsban áruházi lopáson érték a csapatkapitány, Fazekas László (akitől emiatt elvették a kapitányi karszalagot) feleségét és Törőcsik András menyasszonyát, majd lélekölő, 4–1-es vereséget szenvedtünk a vb-re ki sem jutó angoloktól, így morális mélyponton lévő csapat landolt Buenos Airesben, majd mindhárom csoportmeccsét elveszítette a vb-n. Comanjilla, 1986

Az 1986-os mexikói vb előtt Mezey György csapatát sokan még a világbajnoki címre is esélyesnek tartották, ám a menedzsment hibát hibára halmozott, az ausztriai Alpokban tartott magaslati edzőtábortól kezdve (ahol térdig ért a hó) a játékosok étkezési szokásainak drasztikus megváltoztatásán és a Nyilasi-ügy rossz kezelésén át egészen a comanjillai szállásig. A szövetségi kapitány ugyanis szerette volna tökéletesen elzárni a külvilágtól a csapatot, így a León közelében lévő, sivatagi Comanjilla gyógyszállóban foglaltatott szállást, amely olyan ingerszegény környezetnek bizonyult, hogy a játékosok szinte apátiába estek. Nem érezték jól magukat, amin az sem segített, hogy a déli hőségben talpig fekete szerelésben voltak az edzések. Egyes beszámolók és visszaemlékezések szerint annyira le voltak eresztve, hogy még a kártyaadósságokat sem kérték számon egymáson, vagy unalmukban már fekvőtámaszversenyt rendeztek. „Felüdítő” eseménynek az számított, ha frissen levetett skorpióbőrt találtak az udvaron vagy bogárinvázió csapott le a medencére… Egyenes következmény volt az első meccsen a 6–0-s vereség a Szovjetuniótól és a búcsú a csoportkör után.