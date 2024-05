A séf – Thury Gábor jegyzete

WEILER IM ALLGÄU. Ezen a bajorországi településen lesz a magyar labdarúgó-válogatott szállása az Európa-bajnokság idején. Szabó Gergő, a nemzeti együttes sajtófőnöke szerint minden szempontból – edzés, sajtó, logisztika – megfelelő hely, sőt még a séf is elutazik, aki Telkiben gondoskodik az étkezésről.

Szögezzük le, a szállással leginkább akkor szokott gond lenni, ha nem megy a csapatnak. Az 1924-es párizsi olimpián patkányt fogtak a szobákban, de a nagyobb baj az volt, hogy elszenvedtük az egyiptomi csapást (0:3), az 1954-es svájci vb-n Solothurnban a Hotel Krone épületébe a döntő előtti napon behallatszott a térről a fúvós zene, ami miatt játékosaink nem tudtak nyugodtan aludni, s a fináléban az NSZK 3:2-re győzött. Az 1966-os vb-n is gond volt a sunderlandi szállással – ott is szólt a zene –, persze csak azt követően, hogy a negyeddöntőben 2:1-es vereséget szenvedtünk a szovjetektől. Az argentínai torna előtt (1978) nem a hotel jelentett problémát, hanem az, hogy a szokatlan műfüvön megsérült Várady Béla, nem sokkal később pedig nemcsak az angoloktól elszenvedett 4–1-es londoni vereség demoralizálta a társaságot… Mexikóban (1986) a madár sem juthatott be Comanjillába, ahol a válogatott pihent, a luxus, de ingerszegény környezet kikezdte az idegrendszert, aztán meg a szovjetek hat gólja… A hazatérés után nyert teret az okoskodás, hogy a fiúk sok tésztát ettek, mi több, az ausztriai Lienzben, az Alpokban készültek a mexikói forróságra.

Legyünk őszinték: a szállással kapcsolatos problémák általában utólag vetődtek fel, rendre akkor, amikor a válogatott nem úgy szerepelt, ahogyan remélte vagy éppen a közvélemény elvárta.

Persze borzasztó, ha patkány motoz a szobában vagy éppen játszik egy rezes banda, de ha, mondjuk, tíz évvel a forradalom után Angliában megverjük a „ruszkikat”, mindenki arra emlékezne, milyen jó volt a beatzene hazájában testközelből hallgatni egy bandát.

Azóta persze megváltozott a világ – már csak azért is, mert labdarúgó-válogatottunk újra résztvevője a kontinensbajnokságoknak. Fontos, milyen a szállás, de mindenki saját maga gondoskodik a komfortérzetéről – ezt értsük úgy is, hogy fogja a fülhallgatót, és begubózik a maga világába.

Jelen állás szerint nem lesz gond a szálláshely kiválasztásával.

De meglátják, ha nem úgy alakulnak az események, ahogyan szeretnénk, az lesz a baj, hogy séf is utazott a csapattal…