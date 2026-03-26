A Real Betis szerződtette a 16 esztendős Molnár-Bencze Zsombort
Csütörtökön hivatalossá vált, hogy a 16 esztendős Molnár-Bencze Zsombor a Real Betis akadémiáján folytatja pályafutását – jelentette be jelenlegi csapata, az Huesca.
Mindössze egy éve futballozik Spanyolországban a 16 éves Molnár-Bencze Zsombor, aki a Real Betis akadémiájához szerződik; így a fiatal magyar támadó az egyik legerősebb spanyol utánpótlásműhelyben bizonyíthat a következő időszakban.
„Miután akadémiánkon maradandó benyomást tett a megfigyelőkre a pályán és azon kívül is, és bizonyított a magyar U16-os válogatottban is, a kemény munkának és az elkötelezettségnek meglett a gyümölcse. Megfelelő hozzáállással és szenvedéllyel az álmok célokká válnak, azok pedig valósággá. Ez csak a kezdet” – írta posztjában a spanyol Huesca, amelyben bejelentette, Molnár-Bencze immár a Betis játékosa.
Az nso.hu-n pénteken interjút is olvashatnak a 16 éves magyar tehetséggel.
