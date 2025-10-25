Európai kézilabdaligák: nyolc magyar gól és kilenc gólpassz Norvégiában

A liga honlapja szerint az Elverumnak egy vereség és egy döntetlen mellett ez volt a hetedik sikere. Szita Zoltán hét, Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran három góllal vette ki részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 42–25-ös hazai győzelméből az Azoty Pulawy ellen a lengyel élvonalban. Bartucz László nyolc, Palasics Kristóf négy védéssel zárt az MT Melsungenben, amely házigazdaként 28-22-re nyert a TBV Lemgo-Lippe ellen a német élvonalban. Sipos Adrián nem talált a hálóba a hazaiaknál. Bognár Alex egyszer volt eredményes az RK Celje PL-ben, amely otthon 32–22-re verte a Gorenje Velenjét a szlovén bajnokságban.

Pénzes Laura hét és Szabó Laura öt gólja, valamint Győri Barbara 14 védése ellenére a BSV Sachsen Zwickau 43–38-ra kikapott a HSG Bensheim/Auerbach otthonában a német női bajnokságban. Szabó Anna hét, Kuczora Csenge három és Faragó Luca egy találatának is köszönhetően az Európa Liga-címvédő Thüringer HC hazai pályán 34–23-ra verte a VfL Oldenburgot. Hlogyik Petrának nyolc védése volt a Göppingenben, amely 29–28-as vereséggel távozott az SU Neckarsulm otthonából. Suba Sára hét lövést védett a TuS Metzingenben, amely 38–33-ra nyert az SV Union Halle-Neustadt otthonában.

Ogonovszky Eszter két góljával a címvédő Super Amara Bera Bera házigazdaként 27-22-re győzött a Granollers ellen a spanyol női bajnokságban. Pál Tamara három góllal segítette 25–16-os sikerhez a CSM Slatinát a CS HC Zalau otthonában a román női bajnokságban. Csapattársa, az Európa-bajnoki bronzérmes Kácsor Gréta ezúttal nem volt eredményes. Papp Nikoletta egyszer talált a hálóba a CS Minaur Baia Mare együttesében, amely 30–22-re nyert a CSM Targu Jiu otthonában. Korsós Dorina kettő és Töpfner Alexandra négy találatával a Rapid Bucuresti 26–25-re nyert a Corona Brasov vendégeként. A győztes gólt utóbbi szerezte öt perccel a meccs vége előtt, a hátralévő időben már egyik csapat sem talált be.