Mennyire van képben Szoboszlai Dominik pályafutásával kapcsolatban? Töltse ki kvízünket, és kiderül!

1. kérdés: Szoboszlai Dominik az első felnőtt élvonalbeli bajnoki gólját a Red Bull Salzburg játékosaként a Wacker Innsbruck ellen szerezte 2019. március 17-én, amivel beállította a 2–0-s végeredményt. 2. kérdés: Összesen 26 gólt szerzett a Red Bull Salzburg első csapatában, ebből 16-ot a bajnokságban, ötöt az Osztrák Kupában és ötöt a nemzetközi porondon. 3. kérdés: Rögtön az első tétmeccsén betalált lipcsei játékosként. 2021. augusztus 7-én debütált, a Német Kupában csereként jutott szóhoz, három perccel a beállása után szerzett gólt az SV Sandhausen ellen, amivel beállította a 4–0-s végeredményt. 4. kérdés: Összesen 20 gólt lőtt az RB Leipzig első csapatában, ebből 12-szer a bajnokságban, ötször a Német Kupában és háromszor a Bajnokok Ligájában talált be. 5. kérdés: Összesen tizenegyet. Szoboszlai négyszeres osztrák bajnok, háromszoros Osztrák Kupa-győztes, kétszeres Német Kupa-győztes, megnyerte az angol Ligakupát, és most már angol bajnoknak is mondhatja magát. 6. kérdés: 2019. szeptember 17-én a Genk elleni, 6–2-re megnyert meccsen talált be először a Bajnokok Ligájában – a Salzburg 5. gólját szerezte Szoboszlai Dominik. 7. kérdés: 2023. augusztus 13-án a Chelsea ellen debütált a Premier League-ben az 1. fordulóban, az 1–1-re végződő idegenbeli találkozón kezdőként számított rá Jürgen Klopp, a Liverpool akkori menedzsere. 8. kérdés: 2023. szeptember 3-án a Liverpool 3–0-ra legyőzte az Aston Villát a bajnokságban, Szoboszlai ekkor szerezte első gólját tétmeccsen a Poolban, már a 3. percben bevette a birminghamiek kapuját. 9. kérdés: Hét gólt szerzett első liverpooli szezonjában. A Premier League-ben háromszor, az Európa-ligában és az angol Ligakupában egyaránt kétszer talált be. 10. kérdés: Hat alkalommal lépett pályára döntőben. Két Osztrák Kupa-, két Német Kupa- és egy angol Ligakupa-fináléban játszott, valamint a német Szuperkupában kapott még lehetőséget. 11. kérdés: Kettőt. A 2019–2020-as Osztrák Kupa döntőjében a Red Bull Salzburg 5–0-ra legyőzte az SC Austria Lustenaut, Szoboszlai szerezte az első gólt a 19. percben. Emellett Német Kupa-fináléban talált még be, a 2022–2023-as idényben az RB Leipzig 2–0-ra megverte az Eintracht Frankfurtot, a magyar középpályás a 85. percben állította be a végeredményt.