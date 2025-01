A Dárdai-örökség – Thury Gábor jegyzete

NOHA A LEGKISEBB Dárdai fiú, Bence nem lépett pályára 19. születésnapján a német Bundesliga 19. fordulójában a múlt pénteken, a vele készült interjúból kiderül, az osztrák Ralph Hasenhüttl nem azért hagyta ki a a Wolfsburg Kiel elleni mérkőzésén, mert elégedetlen a teljesítményével – a megelőző tíz Bundesliga-meccs közül kilencen kezdett –, a szakvezető rotálja a csapatot, ami nem pejoratív kifejezés. Nem leváltja játékosát, hanem tudatosan dönt a kihagyása mellett.

A Liverpool magyar légiósa, Szoboszlai Dominik kapcsán is tapasztalhattuk, egy-egy alkalommal nem azért nem kap helyet a kezdő csapatban vagy jut szóhoz csereként, mert rosszul játszott előzőleg. A Premier League-ben és a Bundesligában akkora a terhelés, hogy fizikailag nem szabad túlfeszíteni a húrt, nem véletlen, hogy a regenerációra nagy súlyt fektetnek. No meg arra is, hogy a Herthától a „farkasokhoz” igazoló fiatalt hogyan építsék be a felnőttcsapatba – ami szakmai szempontból talán a legnehezebb.

Dárdai Bencének persze van kivel szakmáznia, édesapja, Dárdai Pál a Hertha megkerülhetetlen alakja játékosként, edzőként egyaránt, tökéletesen tisztában van legkisebb gyermeke képességeivel, mi több, a rajtját figyelve ő lehet a mesebeli legkisebb fiú, aki a legtöbbre viszi. Az ifjú mindenesetre úgy tartja, a német bajnokságban rengeteget kell védekezni, de nem ismeretlen a feladat, mert a berlini családi ház kertjében egykor az egymás közti játék során az volt a legnehezebb, hogy fivéreitől, az azóta egyaránt magyar válogatott Páltól (az ifjabbiktól) és Mártontól elvegye a labdát… A Dárdai fiúkat a kertben a nagyapa, a legidősebb Pál, a Pécs egykori, 2017-ben elhunyt futballistája is pallérozta, aki majd’ ötven éve, 1975 februárjában az Újpesti Dózsa ellen négy gólt szerezve 10-es osztályzatot érdemelt a Népsporttól.

A nagyapai és apai örökséget a fiúk viszik tovább, Bence célja, hogy a Wolfsburggal kilépjen a nemzetközi porondra, amit persze a magyar válogatottal is megtehet az U17-es német csapattal 2023-ban Eb-győztes ifjú középpályás. A Berlinben szocializálódó Dárdai fiúk esetében rendre felvetődött, felnőttként melyik nemzeti együttest választják. Ez Bence esetében is fennáll, mi több, Marco Rossi kapitány már korábban felvette a kapcsolatot a középpályással.

A választ bízzuk az életre.

A fiúk válaszában eddig nem csalódtunk.

