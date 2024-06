32-szeres bajnokcsapat is szerződtetné Bolla Bendegúzt – NS-infó

Szerdán az angol Wolverhampton Wanderers a hivatalos csatornáin elköszönt két játékostól, köztük a 24 éves, 16-szoros magyar válogatott Bolla Bendegúztól. Mivel az Eb-re készülő, legutóbb kölcsönben a svájci Servette-ben szereplő védőt 2026-ig szerződés kötötte az angol klubhoz,feltételezhető, hogy már megállapodás született egy másik csapattal, amely kivásárolja Bollát az angliai szerződéséből.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Bolla Bendegúz a napokban kimenőt kapott a válogatottnál (egyébként a többi kerettganak is van „szabadnapja”) és orvosi vizsgálatra utazhat leendő klubjához. Amelynél a tervek szerint legkésőbb vasárnapig be is jelenthetik a szerződtetését.

Azt egyelőre nem tudnim hova szerződhet. Ausztriai forrásaink szerint az egyik érdeklődő a 32-szeres osztrák bajnok (legutóbb 2008-ban aranyérmes) Rapid Wien, amely már két évvel ezelőtt is próbálkozott Bolla megszerzésével, de akkor még nem járt sikerrel.

Úgy tudjuk, a Rapid csak az egyik szóba jöhető kérő, mert például a svájci Servtte-nek is van lehetősége kivásárolnia Bollát az angliai szerződéséből, és más országból is érdeklődtek iránta, de forrásaink szerint nem lenne meglepetés, ha a héten a bécsi klubnál jelentenék be az Eb-re készülő játékos szerződtetését.

Bolla 2021-ben Fehérvárról szerződött a Wolverhamptonhoz, de a Premier League-ben szereplő klub rögtön kölcsönadta a Grasshoppersnek, majd a Servette-nek. A svájci élvonalban az elmúlt három évben 93 meccsen 11-11 gólt és gólpasszt ért el, a Servette-tel múlt héten Svájci Kupát nyert, a Transfermarkt kétmillió euróra becsüli a piaci értékét.