Női kézi: a Győr edzője még csak közel sem állt ahhoz, hogy csatlakozzon az Odenséhez

L. M.L. M.
2026.11.06. 09:43
Per Johansson kijelentette, az ő csapata az ETO (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda Győri Audi ETO KC Per Johansson
A Győri Audi ETO KC hivatalos Facebook-oldalán reagált Per Johansson, a klub vezetőedzője azokra a hírekre, melyek szerint a svéd szakember átvenné az Odense irányítását.

Korábban több pletyka is szárnyra kapott Per Johansson távozásával kapcsolatban, a svéd sajtóban a dán Odensét említették, mint a vezetőedző lehetséges következő állomását. A Kisalföld megkereste a Győrt, akik hivatalos válaszukban jelezték, Johansson érvényes szerződéssel rendelkezik, amelyben hosszabbítási opció is szerepel, így a pletykákat nem kívánják kommentálni. „Amennyiben a jövőben bármilyen változás történik, arról hivatalos csatornáinkon tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – írták, majd pár nappal később hivatalosan is cáfolták az értesüléseket.

 A győrieket 2024 óta irányító szakember klubja Facebook-oldalán jelezte, nem állt közel ahhoz, hogy csatlakozzon a dán csapathoz. 

 „Sok pletyka szólt az Odenséről és rólam. Szeretném elmondani, hogy soha még csak közel sem álltam ahhoz, hogy csatlakozzak ahhoz a csapathoz! Az ETO vezetőedzője vagyok, az én csapatom az ETO! Ennyi.”

A Győr jelenleg veretlenül vezeti a női NB I-et, és a Bajnokok Ligájában sem talált még legyőzőre, ott a B-csoportban a második helyén áll. 

 

női kézilabda Győri Audi ETO KC Per Johansson
Legfrissebb hírek

Az idény végén távozik az ETO irányítója – hivatalos

Kézilabda
Tegnap, 10:21

Per Johansson az FTC elleni döntetlenről: „Ez volt az egyik legjobb meccsünk, amióta Győrbe érkeztem”

Kézilabda
2026.11.01. 10:30

Simon Petra: Ez egy elveszített egy pont

Kézilabda
2026.10.31. 20:27

Csalódott ferencvárosiak, boldog győriek a szuperrangadó végén

Kézilabda
2026.10.31. 18:32

Jesper Jensen vagy az ETO rossz sorozata szakad meg a Népligetben?

Kézilabda
2026.10.31. 09:51

Berzsenyi Mária nyolcvanéves

Kézilabda
2026.10.31. 07:43

A Ferencvárostól távozó Jesper Jensen az Esbjerg vezetőedzője lesz – hivatalos

Kézilabda
2026.10.29. 14:30

Visszatérhet a norvég női kézilabda-válogatottba a 40 éves legenda

Kézilabda
2026.10.29. 11:15