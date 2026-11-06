Női kézi: a Győr edzője még csak közel sem állt ahhoz, hogy csatlakozzon az Odenséhez

Korábban több pletyka is szárnyra kapott Per Johansson távozásával kapcsolatban, a svéd sajtóban a dán Odensét említették, mint a vezetőedző lehetséges következő állomását. A Kisalföld megkereste a Győrt, akik hivatalos válaszukban jelezték, Johansson érvényes szerződéssel rendelkezik, amelyben hosszabbítási opció is szerepel, így a pletykákat nem kívánják kommentálni. „Amennyiben a jövőben bármilyen változás történik, arról hivatalos csatornáinkon tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – írták, majd pár nappal később hivatalosan is cáfolták az értesüléseket.

A győrieket 2024 óta irányító szakember klubja Facebook-oldalán jelezte, nem állt közel ahhoz, hogy csatlakozzon a dán csapathoz.

„Sok pletyka szólt az Odenséről és rólam. Szeretném elmondani, hogy soha még csak közel sem álltam ahhoz, hogy csatlakozzak ahhoz a csapathoz! Az ETO vezetőedzője vagyok, az én csapatom az ETO! Ennyi.”

A Győr jelenleg veretlenül vezeti a női NB I-et, és a Bajnokok Ligájában sem talált még legyőzőre, ott a B-csoportban a második helyén áll.