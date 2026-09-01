Nemzeti Sportrádió

A Pick Szeged félszáz gólig jutott a bajnoki idény rajtján

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.09.01. 19:31
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Jérémy Toto és Szilágyi Benjámin is kivette a részét a magabiztos győzelemből (Fotó: Árvai Károly, archív)
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férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Eger Eszterházy SzSE
A férfi kézilabda NB I 10. fordulójából előrehozott mérkőzésén az OTP Bank-Pick Szeged 50–24-re nyert Egerben.

Részletek hamarosan...

FÉRFI KÉZILABDA NB I
A 10. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
EGER ESZTERHÁZY SZSE–OTP BANK-PICK SZEGED 24–50 (10–26)
Részletes jegyzőkönyv később...

A 4. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
SZERDA
18.00: One Veszprém HC–ETO University HT

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA
PÉNTEK
18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklós KSK 
18.00: Ferencvárosi TC–Bepelog Dabas 
18.00: One Veszprém HC–Liqui Moly NEKA (Tv: Sport1)
18.30: Budai Farkasok-Rév–Balatonfüredi KSE 
SZOMBAT
18.00: Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK 
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT
VASÁRNAP
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1)

 

férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Eger Eszterházy SzSE
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