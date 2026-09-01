Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Kuczora Csenge négy gólja Bukarestben

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.01. 19:25
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Fotó: Szabó Miklós, archív
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európai kézilabdaligák CSM Bucuresti Kuczora Csenge
Az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge négy góllal járult hozzá a CSM Bucuresti 45–25-ös hazai győzelméhez a CSU Stiinta Politehnica Bucuresti ellen a román női kézilabda-bajnokság keddi játéknapján. Faluvégi Dorottya ezúttal nem szerzett gólt a CSM-ben.

Varga Emőke és Afentáler Sára is egy-egy alkalommal volt eredményes a Corona Brasov-ban, amely házigazdaként 33–24-re kikapott a besztercei CS Gloria Bistritától.

 

európai kézilabdaligák CSM Bucuresti Kuczora Csenge
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