Európai kézilabdaligák: Kuczora Csenge négy gólja Bukarestben

Az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge négy góllal járult hozzá a CSM Bucuresti 45–25-ös hazai győzelméhez a CSU Stiinta Politehnica Bucuresti ellen a román női kézilabda-bajnokság keddi játéknapján. Faluvégi Dorottya ezúttal nem szerzett gólt a CSM-ben.

Varga Emőke és Afentáler Sára is egy-egy alkalommal volt eredményes a Corona Brasov-ban, amely házigazdaként 33–24-re kikapott a besztercei CS Gloria Bistritától.