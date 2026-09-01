Kicsit nehezen indult, de végül magabiztos győzelmmel kezdett a bajnokságban az ETO KC

ETO–NEKA mérkőzéssel zárult az előző idény, és ugyanezzel a párosítással kezdődött az új évad az Audi Arénában. A címvédő győriek meccskeretébe bekerült a nyáron szerződtetett Sarah Bouktit és Thale Rushfeldt Deila, emellett számos fiatal kapott lehetőséget és szerepet a balatonboglári akadémisták ellen. Bakó Botond tanítványai az első negyedórában igencsak megnehezítették a címvédő dolgát, a 18. percben vezetett először a találkozón az ETO, Mészáros Virág több bravúrt is bemutatott a vendégek kapujában a kisalföldiek világklasszisaival szemben.

Az első félidő végére növelte előnyét a címvédő, amely végül simán, 37–24-re nyert. A 17 éves balszélső, Zákányi Janka ötször talált be a hazaiaknál, a többi „tini” közül Kriston Kíra, Rédecsi Polett, Lendvai Emily és Tőkés Lilla is gólokkal vette ki a részét a győzelemből. Az ETO szombaton Kaproncán, a horvát bajnok Podravka ellen lép legközelebb pályára, immáron a Bajnokok Ligájában.

„A vezetőedzőnk jelezte, örülne, ha sokat játszanának a fiatalok ezen a mérkőzésen, és kihasználnák a lehetőséget. Ez így is történt, jó meccset vívtunk a NEKA-val. Ami az idősebb játékosokat illeti, nagyon segítőkészek velünk a felnőttek, mindenben támogatnak bennünket, a kommunikációt is sikerült megoldani ezen a meccsen” – értékelt a lefújást követően a Sport TV-nek Zákányi Janka.

Mint az MTI hozzáteszi, 500. alkalommal működött közre NB I-es mérkőzésen a találkozót dirigáló Hargitai Gábor, Markó Gábor játékvezető-páros. A magyar szövetség (MKSZ) tájékoztatása alapján a kispályás bajnokságok 1951-es kezdete óta mindössze három páros érte el korábban ezt a mérföldkövet: a Horváth Péter, Marton Balázs kettős (jelenleg 668-nál tart), a Herczeg Péter, Südi Péter duó (532) és a Kékes Csaba, Kékes Pál (508) páros.

NŐI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–NEKA 37–24 (17–12)

Győr, 1147 néző. V: Hargitai, Markó

GYŐR: Szemerey – Győri-Lukács 2, Kriston 4, ELVER 5, Bouktit 5 (4), T. Rushfeldt Deila 4, ZÁKÁNYI 5. Csere: SAKO (kapus), BRATTSET 5, Breistöl 2, Rédecsi 1, Tagai, Lendvai 2, Tőkés 2. Edző: Per Johansson

NEKA: Hornyák A. – Kiss Cs. 2, Török Fanni, Babinszky, Alaxai 2, JELENA 8, Tóth-Kukely 2. Csere: MÉSZÁROS V. (kapus), HIMER 5 (5), Utasi 2, Mihály H. 1, Tolnai 1, Dombi L. 1, Nényei, Kollár. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 11. p.: 5–7. 15. p.: 8–9. 18. p.: 10–9. 22. p.: 13–12. 32. p.: 17–14. 35. p.: 20–14. 42. p.: 23–18. 50. p.: 28–18. 55. p.: 32–22. 59. p.: 36–23

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 9/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Remek kézilabdát játszott a NEKA, az első húsz-huszonöt percben alaposan megnehezítette a dolgunkat, és kihasználta a hibáinkat, a félidő hajrájára azonban sikerült rendeznünk a sorainkat. Külön öröm, hogy sok fiatal kapott lehetőséget, jó látni, hogy egyre jobban beilleszkednek a csapatba, és képesek jó teljesítményt nyújtani.

Bakó Botond: – Az első félidőben, amíg a Győr nyitottabban védekezett, jól használtuk ki az üres területeket, és magabiztosan játszottunk. Amikor a hazaiak visszazártak, a sorcsere megtörte a lendületünket, ráadásul több ki nem kényszerített hibát is elkövettünk, amelyek ezen a szinten senki ellen sem férnek bele. A második játékrészre mentálisan elfogytunk, a játékunk szervezetlenebbé vált, és olyan hibákat vétettünk, amelyeket a következő időszakban mindenképpen ki kell küszöbölnünk.

A TOVÁBBI PROGRAM

SZERDA

18.00: FTC-Toyota Kovács–Moyra-Budaörs United Shipping (Tv: Sport1)

CSÜTÖRTÖK

18.00: Eszterházy SC–DVSC Skyline

PÉNTEK

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

SZOMBAT

17.00: Váci NKSE–Mol Esztergom

18.00: Szombathelyi KKA–MTK Budapest

19.00: Alba Fehérvár KC–Vasas SC