Hazájában folytatja az MTK-tól távozó légiós – hivatalos

Jakub Plsek hat és fél év után hagyta ott a magyar bajnokságot: a középpályás a Puskás Akadémiától 2025-ben szerződött az MTK-hoz, ám a mostani idényben egyetlen perc játéklehetőséget sem kapott, és a kék-fehérek hétfőn szerződést bontottak vele.

A 32 éves futballista nem sokáig volt klub nélkül, kedden az FK Dukla Praha bejelentette az érkezését. A klub nem keverendő össze a csehszlovák bajnokságot 11-szer megnyerő Dukla Prahával, amely 1996-ban beleolvadt a Príbramba.

Plsek új klubja 2026 nyarán búcsúzott a cseh első osztályból, miután csak a 16., utolsó helyen zárt.

„Hét év után térek vissza Csehországba, már nagyon hiányzott, hogy itthon játszhassak. Nagyon várom már a bemutatkozást. Amikor odaérkeztem, nem hittem volna, hogy közel hét évet töltök Magyarországon. Mindenféle nyelvtudás nélkül igazoltam oda, még angolul sem beszéltem. Az évek során persze sokat tanultam, valamennyit értek magyarul is, a lányom is ott született. Csak pozitív emlékeket őrzök az ott töltött időről” – mondta a labdarúgó a Dukla hivatalos honlapján.

Plsek 113 meccsen 26 gólt szerzett a cseh első osztályban pályafutása során, valamennyit a Sigma Olomouc mezében. A második ligában 58 bajnokin 32-szer volt eredményes.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg FF – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)

Kiszemeltek: –

Távozók: Átrok Zalán (Zulte Waregem – Belgium), Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Gyánó Marcell (Újpest FC, előtte kooperációs kölcsönben: Kozármisleny), Kádár Tamás (befejezte a pályafutását), Németh Krisztián (befejezte a pályafutását), Kenesei Noel (Kolorcity Kazincbarcika, legutóbb kölcsönben: OH Leuven – Belgium), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Jakub Plsek (cseh, FK Dukla Praha – Csehország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe távozók: Belényesi Csaba (Paksi FC), Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Horváth Artúr (FK Csíkszereda – Románia), Laveczky Kristóf (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny). Kooperációs kölcsön (Kozármisleny): Freyer Kristóf, Jádi Balázs, Tóth Márton

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marin Jurina (bosnyák-horvát, kikerült az első keretből)