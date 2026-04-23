Ukrán válogatott balátlövő lesz Bodó Richárd utódja Szegeden – hivatalos

A szegediek hivatalos honlapja meg is szólaltatta az új szerzeményt, akivel a klub két évre szóló szerződést kötött.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy a Szegedhez igazolhatok, és megtapasztalhatom a város és a klub különleges hangulatát. Sok jót hallottam a szurkolókról, és alig várom, hogy átérezzem az energiájukat, a támogatásukat a mérkőzések során, és előre is szeretném megköszönni a biztatást nekik. Várom, hogy elkezdhessük, és együtt járjuk végig ezt az utat!” – mondta az 1997 októberében az ukrajnai Brovari városában született, 196 centi magasra nőtt balátlövő, aki a Motor Politehniknél kezdte pályafutását.

Horiha 2018 és 2023 között Zaporizzsja játékosa volt, amely kétszer kölcsönadta őt: először a lengyel Pogon Szczecinben, majd a spanyol Navánál szerepelt, majd három éve a francia Pays d'Aix csapatához szerződött. Innen 2024 első felében a katari Al-Arabhoz került, majd az év nyártól a Vardar Szkopjéhoz igazolt, ahol kupagyőztes lett.

Horihának nem ismeretlen Szeged egyébként, az ukrán válogatott ugyanis a 2022-es Európa-bajnokságon a franciák, a szerbek és a horvát ellen éppen a szegedi csoportba kapott besorolást – itt Horiha a három meccsen szerzett 17 góljával a csoportkör végén búcsúzó ukránok házi gólkirálya lett.