Nemzeti Sportrádió

Ukrán válogatott balátlövő lesz Bodó Richárd utódja Szegeden – hivatalos

H. Á.H. Á.
2026.04.23. 16:55
Fotó: pickhandball.hu
Címkék
Mint arról beszámoltunk, csütörtökön délelőtt a férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapján közölte, közös megegyezéssel felbontja a magyar válogatott átlövő, Bodó Richárd szerződését, aki az idény végén távozik a csapattól. Délután aztán már Bodó utódját is bemutatták: az ukrán válogatott Dmitro Horiha érkezik helyette.

A szegediek hivatalos honlapja meg is szólaltatta az új szerzeményt, akivel a klub két évre szóló szerződést kötött.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy a Szegedhez igazolhatok, és megtapasztalhatom a város és a klub különleges hangulatát. Sok jót hallottam a szurkolókról, és alig várom, hogy átérezzem az energiájukat, a támogatásukat a mérkőzések során, és előre is szeretném megköszönni a biztatást nekik. Várom, hogy elkezdhessük, és együtt járjuk végig ezt az utat!” – mondta az 1997 októberében az ukrajnai Brovari városában született, 196 centi magasra nőtt balátlövő, aki a Motor Politehniknél kezdte pályafutását.

Horiha 2018 és 2023 között Zaporizzsja játékosa volt, amely kétszer kölcsönadta őt: először a lengyel Pogon Szczecinben, majd a spanyol Navánál szerepelt, majd három éve a francia Pays d'Aix csapatához szerződött. Innen 2024 első felében a katari Al-Arabhoz került, majd az év nyártól a Vardar Szkopjéhoz igazolt, ahol kupagyőztes lett.

Horihának nem ismeretlen Szeged egyébként, az ukrán válogatott ugyanis a 2022-es Európa-bajnokságon a franciák, a szerbek és a horvát ellen éppen a szegedi csoportba kapott besorolást – itt Horiha a három meccsen szerzett 17 góljával a csoportkör végén búcsúzó ukránok házi gólkirálya lett.

Kézilabda
8 órája

Felbontja Bodó Richárd szerződését a Szeged – hivatalos

„Korrekt módon beszéltük meg a klubvezetéssel, hogy az idény végén elválnak útjaink. Rengeteget kaptam itt, amit örökre eltettem.”

 

 

Legfrissebb hírek

Kézilabda
8 órája

Ezek is érdekelhetik