Három góllal nyert a BVSC a Kozármisleny otthonában

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–3 (0–2)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Máyer Gábor, Dobos Dominik)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Gajág, Horváth D., Turi – Kocsis D. – Bakó (Gazdag V., 82.), László K. (Herczeg B., a szünetben), Zamostny (Jarmeczky, 88.), Szalka (Zsóri, a szünetben) – Babinszky (Mikolay, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik (Palincsár, 86.), Sarkadi (Horváth Sz., 86.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Prekár L., 58.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben) Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Törőcsik P. (6., 39.), Sarkadi (82.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságban hazai pályán hét meccs óta veretlen Kozármisleny a tavaszi hat összecsapásából négyet megnyerő BVSC ellen.