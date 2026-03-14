Három góllal nyert a BVSC a Kozármisleny otthonában

PEHR NÁNDOR
2026.03.14. 14:50
Kozármisleny archív (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
NB II BVSC NB II 22. forduló élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II BVSC-Zugló
Az első félidőben Törőcsik duplázott, majd a második félidőben mindent megtett a Kozármisleny, de Sarkadi révén eldőlt a mérkőzés, és nyert 3-0-ra Mislenyben a BVSC

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–3 (0–2)
Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Máyer Gábor, Dobos Dominik)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Gajág, Horváth D., Turi – Kocsis D. – Bakó (Gazdag V., 82.), László K. (Herczeg B., a szünetben), Zamostny (Jarmeczky, 88.), Szalka (Zsóri, a szünetben) – Babinszky (Mikolay, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik (Palincsár, 86.), Sarkadi (Horváth Sz., 86.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Prekár L., 58.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben) Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Törőcsik P. (6., 39.), Sarkadi (82.)

 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságban hazai pályán hét meccs óta veretlen Kozármisleny a tavaszi hat összecsapásából négyet megnyerő BVSC ellen. 

 

