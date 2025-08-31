Nemzeti Sportrádió

Újabb nagy skalpot gyűjtött be a Karcag, a Vidi is vereséggel távozott az újonc otthonából

2025.08.31. 18:20
Nem született gól a Karcag és a Vidi meccsének első félidejében (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SC)
A labdarúgó NB II 6. fordulójában az újonc Karcagi SC a Videoton FC Fehérvárt fogadta. Az első félidő kiegyenlített játékát követően a második játékrészben vezetést szerzett a házigazda, és az egy gól elégnek bizonyult a három pont otthon tartásához.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (0–0)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. (Győri Á., 90+1.), Fábián – Szűcs K. – Girsik Á., Györgye (Bodor, 80.), László D. (Kaye, 71.) – Kohut (Szakács L., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila 
VIDEOTON: Kemenes – Kovács K. (Bobál, 81.), Spandler, Murka, Horváth T. – Kocsis G. Bedi (Kocsis B. 81.), Ominger G. (Dékei, 57.), Varga R. – Bertók (Kecskés, 57.), Tóth L. (Németh D., a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Szekszárdi T. (76.).
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Az első húsz percben talán még kerestük önmagunkat, de utána szépen belemelegedtünk a mérkőzésbe. A fegyelmezettségünk, az akaratunk és a csapatszellemünk ezúttal is különbséget jelentett. Az a csapat, amelyik hat forduló alatt két ilyen komoly skalpot szerez, megérdemli az elismerést, így nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Ma három helyzetünkből egyet belőttünk, ez pedig három pontot ért. 
Boér Gábor: – A Karcag ezúttal is bizonyította, hogy nem véletlenül tart ott, ahol. A meccs bizonyos szakaszaiban azonban föléjük tudtunk kerekedni, és ha akkor gólt szerzünk, másképp alakul ez a meccs. Viszont a labdarúgásban nincsen ha... Összességében azt mondom, hogy egy ilyen mérkőzést le kell tudni null nullra hozni, és nem szabad rögzített szituáció után gólt kapni. 

ÖSSZEFOGLALÓ

A labdarúgó NB II 6. fordulójában az újonc Karcagi SC a gyengén rajtoló Videoton FC Fehérvárt fogadta. A házigazda az előző játékkörben egy ponttal gazdagodott a BVSC-Zugló otthonában, míg a vendég egylet a Békéscsaba ellen szerezte meg idei első sikerét. A mérkőzés elején a Fehérvár igyekezett nyomást helyezni a nagykunsági gárdára, aminek eredményeképpen Engedinek már a harmadik percben dolga akadt. A tizenegyedik minutumig kellett az első hazai lehetőségre várni, ekkor Pap szabadrúgását bravúrral hárította Kemenes. A játékrész derekán jóval kiegyenlítettebbé vált a játék, kisebb-nagyobb helyzetek itt is, ott is adódtak, de gól nem született, így 0–0-s állással vonulhattak pihenőre a felek.

Girsik Áronnal a Videoton védőinek is meggyűlt a baja (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)

A második játékrészt határozottabban kezdték a vendégek, a csereként beálló, a héten Zalaegerszegről igazolt Németh Dániel azonban nem tudott a hálóba bólintani. Erre válaszként Girsik került helyzetbe, ám a fehérvári védők blokkolták a próbálkozását. Néhány perccel később László tűnt el kétes körülmények között a vendég tizenhatoson belül, ám a játékvezető sípja néma maradt. Ezt követően előbb a Videoton, majd a Karcag próbálta ráerőltetni az akaratát az ellenfelére. Egyértelművé vált, hogy ez egy egygólos találkozó lehet, ezt a gólt pedig a 76. percben a házigazda gyötörte be: egy szögletet követő kavarodásban előbb Szakács lőtt kapura, majd a kipattanót Szekszárdi Tamás pofozta a hálóba. Az utolsó negyedórában hol ide, hol oda billent el a pálya, ám az állás már nem változott, győzött a Karcag, 1–0.

Az első félidőben többnyire a mezőnyben zajlott a játék (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)

PERCRŐL PERCRE

 

 

 

