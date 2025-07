Elek Gábor: Az elmúlt két évben minden bejött; Vámos Márton első magyar vízilabdázóként lehet háromszoros világbajnok

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI LAPSZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Elek Gábor, a női kézilabda NB I előző idényében abszolút újoncként harmadik helyen végző Esztergom vezetőedzőjét kérdeztük. „Tisztában vagyunk azzal, hogy az elmúlt két évben minden bejött nekünk, úgyhogy próbálunk szerények maradni, de nyilván nagyon szeretnénk megtartani, amit megszereztünk. Bár azt gondolom, hogy a Debrecennek még mindig erősebb a játékoskerete, esélyesebbnek tartom, miközben a célunk, hogy jövőre is nemzetközi kupaindulást érő helyen zárjunk, ami nem lesz egyszerű feladat, ám nagyon szeretnénk elérni.” A játékoskeretben történő változásokról azt mondta: „A csapat szellemiségére nagyon vigyázunk, hiszen ez az egyik fő erősségünk. Küzdőképes, dolgozni szerető és jó versenyző típusú játékosokkal meneteltünk eddig is.”

Vámos Márton első magyar vízilabdázóként lehet háromszoros világbajnok, ha válogatottunk csütörtökön legyőzi az Európa-bajnok és világkupagyőztes Spanyolországot. A vb-címvédő horvátokat (18–12) és az olimpiai bajnok szerbeket (19–18) már kipipálta Varga Zsolt együttese, amely nyolc napon belül másodszor méri össze erejét a spanyolokkal, ugyanis a két válogatott egy csoportban szerepelt.

Paul Anton, az ETO FC csapatkapitánya szerint bárkit legyőzhetnek, és ha már a Panduriival 2013-ban sikerült bejutnia az Európa-liga csoportkörébe, a győriekkel is elmasírozna a Konferencialiga-főtábláig. Az ETO FC 34 évesen csapatkapitánya, aki harmadik idényét kezdi zöld-fehérben, hét évvel ezelőtt szerepelt legutóbb európai kupasorozatban a Dinamo Bucuresti színeiben, lapunknak azt mondta: „Elsősorban büszkék vagyunk, mert két évvel ezelőtt, amikor idejöttem, senki sem hitte volna, hogy ilyen rövid idő alatt a másodosztályból Európába jutunk. Nem nyomás ez nekünk, élvezzük, amennyire csak tudjuk, és maximálisan koncentrálunk, mert sikeresek akarunk lenni.”

A tavasszal még Sergio Navarro irányította a világ egyik legjobbjának tartott akadémiát, az Athletic Bilbaóhoz tartozó Lezamát, ám június óta a Debreceni VSC vezetőedzőjeként dolgozik. A 45 éves spanyol szakembert, aki korábban különféle szerepkörökben dolgozott a Villarrealnál, a Levanténál segédedző volt, a Rubin Kazanynál segédedzői és utánpótlás-vezetői feladatokat látott el, míg a Karpati Lvivnél vezetőedzőként ténykedett, a Loki ikonja, Dzsudzsák Balázs szerepéről is kérdeztük.

A nyár legforróbb napja köszöntött be szerdán Limassolba. A népszerű ciprusi üdülővárosban nehéz megmaradniuk azoknak, akik nem a strandon vagy klimatizált helyiségben pihennek, úgyhogy még belegondolni is fájdalmas, milyen lehet futballozni a rekkenő hőségben. Nem elég tehát, hogy a Puskás Akadémia a lehető legerősebb ellenfelet kapta a Konferencialiga második selejtezőkörében, a körülményekkel is meggyűlik a baja idénybeli első tétmérkőzésén. Arról, hogy mi várható a ciprusi bajnokság ezüstérmesétől, már André Schembrit kérdeztük. A Ferencváros korábbi máltai csatára öt és fél évet húzott le labdarúgóként a szigetországban, jelenleg a helyi másodosztályban szereplő Nea Szalamisz alkalmazásában áll másodedzőként.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!