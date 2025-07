EYOF: hat érem, közte két arany a harmadik versenynapon Szkopjéban

Mint arról beszámoltunk, jól indult a szerdai versenynap magyar szempontból az Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban zajló európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF). A délelőtti programban a gerelyhajító Menyhárt Olivér 68.97 méteres eredménnyel zárva, megszerezte a magyar küldöttség első ezüstérmét.

Majd délután jött a nagyüzem, amikor is további öt éremnek örülhettünk. A tekvondós Salim Kamilah – aki egyébként két sportágban is szerepel az eseményen, és atlétikában, 2000 méteres akadályfutásban is döntős – mind a négy meccsét megnyerte a 44 kilósok között, ezzel a dobogó legfelső fokára állhatott fel. A háromszoros korosztályos Eb-győztes fiatal ellenállhatatlan formában küzdött, sorrendben lengyel, olasz, izraeli, majd a döntőben spanyol riválisát is legyőzte, és ezzel megszerezte az aranyérmet.

Kiváló napom volt, bár éreztem kis fáradtságot, mert tegnap atlétikában is versenyeztem, de plusz erőt adott a biztatás, amit a lelátóról kaptam, tényleg sokat jelentett.

A döntő tartogatott kihívásokat, de jó formában vagyok, és ezt meg is tudtam mutatni. Nagyon boldog vagyok, jó érzés itt lenni az EYOF-on, és felemelő a magyar csapat tagjának lenni” – mondta Salim Kamilah a győzelmét követően a MOB közösségi oldalán.

Majd folytatták a remek szereplést úszóink, akik közül Puzsa Petra 200 méteres mellúszásban tudott győzni, és szerezte meg a hatodik magyar aranyat.

Rendkívül izgultam, százötvennél azt hittem, nem lesz meg, de az utolsó forduló után éreztem, hogy van még bennem erő – bár nem tudom, honnan –, előhúztam az utolsó tartalékokat, mert ha már ennyi munkát beletettem a felkészülésbe, meg akartam mutatni, mit tudok.

Amikor benyúltam a célba, nem voltam benne biztos, hogy én nyertem, vagy a török lány, de nagyon boldog vagyok, hogy végül az én nyakamba kerül az aranyérem!” – nyilatkozta örömittasan Puzsa Petra a sikere után.

Ezután a Szabó Kincső Hanna, Szalai Zsófia, Bencsics Angéla, Kertész Boróka összeállítású 4x100-as leánygyorsváltó gyűjtötte be az újabb érmet, miután a magyar egység a harmadik helyen zárt.

Mindeközben pedig a dzsúdós versenyek sem teltek el magyar sikerek nélkül. A fiúk 60 kilós súlycsoportjában Fedora Ferenc nyert bronzérmet.

„Döcögősen indult a nap, de a vereség után sikerült felszívni magam, és eljutni az éremcsatáig – értékelt Fedora. – A bronzmeccs előtt kicsit izgultam, de azután olyan gyorsan véget ért az egész, hogy nem is volt időm arra, hogy megismerjem, milyen az ellenfél.

A verseny előtt bíztam benne, hogy sikerül érmet szereznem, és nagyon boldog vagyok, hogy végül sikerült.

Míg a lányok 48 kilós kategóriájában Kiss Viktória végzett az előkelő harmadik helyen.

„Mielőtt felmentem a tatamira, azt beszéltük, csak úgy tudok nyerni, ha megverekszem a bronzért, mert a spanyol nagyon kellemetlen ellenfél – mondta Kiss Viktória. – Sikerült megvalósítani a taktikát, végre úgy jöttem le a tatamiról egy tétmeccsről, hogy százszázalékig elégedett vagyok a történtekkel.

Persze, jó lett volna, ha fényesebb az érem, de nagyon örülök ennek a bronznak is. Igazából rég voltam ennyire boldog.

A magyar csapat jelenleg 6 arannyal, 1 ezüsttel és 7 bronzzal három versenynapot követően, ezzel a mieink jelenleg a másodikok az éremtáblázaton az olaszok mögött.

