Szigorúbb a fiatalszabály a kiemelt akadémiai kluboknál – a DVTK szerint hátrányba kerülnek

Mint a DVTK a honlapján közzétett cikkben fogalmaz, a klub felkészült az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 4+1-es és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet korábbi ajánlására, ennek szellemében alakította ki játékoskeretét, és ennek megfelelően zajlott a nyári felkészülés. A diósgyőriek ezt követően kaptak tájékoztatást a szigorításról, s mint írják, az államilag elismert akadémiát működtető klubok csapataival (DVTK, DVSC, ETO FC, FTC, Kisvárda, MTK, Puskás Akadémia) szemben mások az elvárások, mint a mezőny többi részével (Nyíregyháza, Kazincbarcika, Paks, Újpest, ZTE) szemben.

„Rövid távon biztosan versenyhátrányba kerülhetünk, ám mostantól azon dolgozunk, hogy miként tudjuk ezt a helyzetet az előnyünkre fordítani – nyilatkozta Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Előrebocsátom, a DVTK az MLSZ és az NSMI ajánlásnak is meg fog felelni, hiszen a klub költségvetésének nélkülözhetetlen része az innen származó bevétel.”

Az MLSZ ajánlása szerint, a támogatás lehívásához a kluboknak minden egyes mérkőzésen, az elsőtől a legutolsó percig a pályán kell tartaniuk egy 2005. január 1. után született magyar állampolgárságú játékost, valamint további négy tetszőleges korú magyar labdarúgót.

„Erről az MLSZ idejében tájékoztatta a klubokat, ennek megfelelően alakítottuk ki a keretet, és ezt az ajánlást szem előtt tartva készült egész nyáron a csapat a bajnoki rajtra – emelte ki az 51 éves sportigazgató. – Ezt egészíti ki az NSMI ajánlása, ami az államilag elismert akadémiákat üzemeltető élvonalbeli kluboknak szól. Ebben az esetben is komoly a tét, az akadémiai támogatás mellett akár a kiemelt akadémiai cím megtartása is múlhat az ajánlás betartásán. Ezért számunkra nem is kérdés, hogy ezt is vállaljuk, hiszen felelősek vagyunk a legtehetségesebb északkelet-magyarországi fiatal labdarúgókért, valamint több mint száz akadémiai munkavállalónkért. Továbbra is hiszünk az akadémiai rendszerben, az innen kikerülő játékosok alapozhatják meg a klub jövőjét már középtávon is.”

A rajt előtti hétfőn közölte az NSMI, hogy elvárása szerint a bajnoki év során legalább 7000 percet kell játszania a 2005. január 1. után született játékosoknak, amiből maximum 2000 percet a 2004. január 1. utániak is teljesíthetnek. A Diósgyőr számításai szerint ez átlagban mérkőzésenként 2.35 főt jelent, azaz jellemzően két-három fiatal magyar labdarúgónak kell szerepelnie a csapatban.

„Ezek az elvárások, ennek kell megfelelnünk – folytatta a sportvezető. – Nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy az NSMI ezen a héten hétfőn adta át számunkra ezeket az információkat, négy nappal az első bajnoki mérkőzés előtt, de meg fogjuk oldani.”

A friss és váratlan információ ellenére a klub már sok módosítást nem tervez végrehajtani a kereten, hiába tart szeptember 3-ig az átigazolási időszak.

„A játékoskeretben már nem várhatók nagy változások, de amíg nyitva van az átigazolási piac, addig nem zárható ki annak lehetősége, hogy egy-két játékos távozik, és a helyükre újak érkeznek. Illetve a korábban taglalt új helyzetre is igyekszünk reagálni” – tette hozzá a sportigazgató.