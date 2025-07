Szerdai sportműsor: világbajnoki döntőt játszik a magyar női vízilabda-válogatott

Szerdán női vízilabda-válogatottunk a görögökkel csap össze a vizes világbajnokság döntőjében, de további helyosztókat is rendeznek Szingapúrban. A női labdarúgó Európa-bajnokságon a Spanyolország–Németország elődöntő következik, míg a férfiaknál a Bajnokok Ligájában és a Konferencialigában is selejtezőmérkőzésekre kerül sor. Emellett folytatódik a Tour de France, az öttusa Európa-bajnokság, a vívó-világbajnokság, a darts World Matchplay, az egyetemi világjátékok és az EYOF, de lesz még tenisz is (magyar résztvevőkkel) a kiemelt szerdai sportprogramban.

JÚLIUS 23., SZERDA FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

19.00: Brann Bergen (norvég)–Salzburg (osztrák)

20.45: Shelbourne (ír)–Qarabag (azeri) KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Zira (azeri)–Hajduk Split (horvát)

18.30: Levadia (észt)–Iberia 1999 (grúz)

19.00: Silkeborg (dán)–Akureyri (izlandi)

20.00: Ljubljana (szlovén)–Inter Escaldes (andorrai)

20.00: TNS (walesi)–Differdange (luxemburgi)

21.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Milsami (moldovai) NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

13.30: Arsenal (angol)–Milan (olasz), Szingapúr (Tv: Match4) NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

ELŐDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Németország, Zürich (Tv: M4 Sport) VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR VÍZILABDA

NŐK

A 7. HELYÉRT

10.00: Japán–Olaszország

AZ 5. HELYÉRT

14.00: Ausztrália–Hollandia (Tv: M4 Sport)

A 3. HELYÉRT

11.35: Egyesült Államok–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ

15.35: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! MŰÚSZÁS

4.00: női páros szabadprogram, selejtező

13.30: vegyes páros technikai, döntő TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

20.00: 2. forduló (Tv: Sport1)

Luke Littler (angol)–Jermaine Wattimena (holland)

Andrew Gilding (angol)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Michael van Gerwen (holland)–Josh Rock (északír)

Chris Dobey (angol)–Gerwyn Price (walesi) EGYETEMI SPORT

Nyári egyetemi világjátékok, Rajna-Ruhr-régió (Tv: Eurosport1, 19.55-től)

Benne: asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, íjászat, kosárlabda, műugrás, strandröplabda, tollaslabda, úszás, vízilabda KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13.00: 17. szakasz, Bollene–Valence, 160.4 km (Tv: Eurosport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1107 (Tv: Sport1) MULTISPORT

Nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál (EYOF), Szkopje, Kumanovo, Eszék ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Madrid

9.00: női elődöntő, A-csoport

14.00: női elődöntő, B-csoport

17.00: férfi elődöntő, rangsoroló vívás SZNÚKER

Championship League, Leicester

13.00 és 18.00: 2. csoportkör (Tv: Sport2) TENISZ

ATP és WTA 500-as torna, Washington

17.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Kitzbühel

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne 14.00 után: Fucsovics Márton (8.)–Alekszandr Sevcsenko (kazah)

ATP 250-es torna, Umag

16.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Prága

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 125-ös torna, Zug

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne 17.30 után: Piros Zsombor (1.)–Nerman Fatic (bosnyák)

WTA 125-ös torna, Palermo

17.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. és 2. forduló

Benne 17.30 után: Udvardy Panna–Renáta Jamrichová (szlovák) VÍVÁS

Világbajnokság, Tbiliszi

Női párbajtőr, férfi tőr

7.00: egyéni, 64-es tábla (Tv: M4 Sport, 17.30-tól) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden idők legjobb Honvédja – vendégünk Détári Lajos, Buzgó József és Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, a vonalban Golovin Vlagyimir

9.00: László Csabát hívjuk. Szöllősi György jelentkezik Tusványosról

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-bajnokság első osztályának 2024–2025-ös idénye, 1. rész

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt – Bittmann Emillel

14.00: Csónakház – Kurilla Viktorral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A Magyarország–Görögország női vízilabda-vb-döntő felvezetése Valkai Ágnes világbajnok vízilabdázóval és Benczur Mártonnal, az UVSE vezetőedzőjével

15.35: Közvetítés a Magyarország–Görögország női vízilabda-világbajnoki döntőről, kommentátor: Regős László Pál

16.45: A Magyarország–Görögország női vízilabda-vb-döntő értékelése Valkai Ágnes világbajnok vízilabdázóval és Benczur Mártonnal, az UVSE vezetőedzőjével

17.00: Visszatekintés az F1-es Magyar Nagydíjakra: 2014

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vendégünk Móré Bendegúz, a soccaszövetség elnöke

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Visszatekintés a Ferencváros első nemzetközi mérkőzésére a korábbi szövetségi kapitánnyal, Csábi Józseffel

19.00: Vendégünk Spiller István, aki nemzetközi jégkorongtábort szervezett

20.00: Összeállítás az FC Kassa első nemzetközi mérkőzése előtt. Napi aktualitások

21.00: Vasárnap kezdődik az ülőröplabda Eb Győrben, vendégünk Raska Gyula és Kertész Róbert

22.00: Válogatás a tusványosi Buzánszky Sportterasz előadásaiból

22.30: Sportvilág