Rashford Barcelonában, Ekitiké Liverpoolban folytatja pályafutását – szerdai transzferhíradó

EZ TÖRTÉNT SZERDÁN A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁSI PIACON

A nemzetközi piacon számos történésről lehetett beszámolni, s a legnagyobb hír az volt szerdán, hogy a Liverpool bejelentette Hugo Ekitiké érkezését. A 23 esztendős francia csatárért egybehangzó sajtóértesülések szerint 80+12.5 millió eurót fizet az angol klub az Eintracht Frankfurtnak. A másik bombahír az volt (még ha már jó ideje nyílt titoknak is számított), hogy az FC Barcelona hivatalossá tette, kölcsönveszi Marcus Rashfordot a Manchester Unitedtől, ráadásul opciós joggal – a katalánok 30 millió euróért vehetik majd meg az angol válogatott szélső játékjogát.

Emellett a Bayer Leverkusen új vezetőedzője, Erik ten Hag kijelentette, hogy semmiképp nem szeretne megválni Granit Xhakától, mondjon bármit is a játékos ügynöke, és ugyancsak a „gyógyszergyáriakhoz” köthető hír, hogy a Chelsea játékosa, Raheem Sterling is felkerült a klub kiszemeltjei közé. Eközben a Bayern Münchennél továbbra is szemmel tartják a Milan portugál támadóját, Rafael Leaót, míg a Borussia Dortmund a Brighton argentin játékosát, Facundo Buonanottét nézte ki magának. A Brighton másik szélső védője, Pervis Estupinán is a távozás szélén áll, ugyanis megérkezett Olaszországba, s hamarosan aláírhat az AC Milanhoz, amely 20 millió eurót fizet érte. Ha már olaszok és szélső védők: a Juventus a Portótól szerezheti meg a 25 éves jobb oldali mindenest, Joao Máriót, míg a torinóiaktól épp a Portóhoz kerülhet a 21 éves portugál jobbhátvéd, Alberto Costa. Az viszont már eldőlt a Juvénál, hogy a 21 éves belga szélső, Samuel Mbangula a Werder Bremenhez szerződik, a 27 esztendős belső védőjükkel, Federico Gattival viszont hosszabbítottak a „zebrák”.

Ez a szélső védők napja, ugyanis az Ajax balbekkje, Jorrel Hato iránt a Chelsea érdeklődik, a holland U-válogatott hátvéd pedig olyannyira nyitott a váltásra, hogy a személyes feltételekben már meg is egyezett a londoniakkal. Maradva a Chelsea-nél: Florian Plettenberg szerint az RB Leipzig és az angol klub megkezdte a tárgyalásokat Xavi Simons ügyében, akiért hamarosan befuthat az első konkrét ajánlat is a „kékektől”.

Rodrygo sorsa továbbra is bizonytalan a Real Madridnál, a brazil játékos iránt állítólag immáron a Tottenham Hotspur is érdeklődik, bár ezt egyes források cáfolják. A Chelsea elfogadta a Benfica ajánlatát Joao Félixért, Renato Veiga közel áll az Atlético Madridhoz, az FC Porto pedig szerződtette Victor Froholdtot, az FC Köbenhavn fiatal dán középpályását. A délutáni hírcunamit Fabrizio Romano Here we go! bejelentése nyitotta: az olasz transzferguru szerint Viktor Gyökeres ügyében az összes érintett fél között megszületett a szóbeli megállapodás.

Ennél is hivatalosabbnak tekinthető, hogy az Atlético Madrid három új játékost igazolt. A „matracosok” az Almeríától a jobbhátvédet, Marc Pubillt, a Betistől az amerikai válogatott jobbszélsőt, Johnny Cardosót, míg a Feyenoordtól az 52-szeres szlovák válogatott, holland bajnok védőt, Dávid Hancko szerezték meg, viszont Saúl Nígueztől elköszöntek, aki szinte biztosan a brazil Flamengónál folytatja pályafutását.

Még késő estére is maradt egy hír a nemzetközi piacon: a Liverpoollal BL-győztes Roberto Firmino a szaúdi Al-Ahlitól a katari bajnoki címvédő Al-Szadd csapatához szerződött.

A szerda délelőtt viszonylag csendesen telt a hazai piacon, de azért akadtak történések: a Nemzeti Sport értesülései szerint az MTK előrehaladott tárgyalásokat folytat a dán Köbenhavnnal a 18 éves Németh Hunor kölcsönvételéről, míg a DVTK arról számolt be, hogy Benkő Péter távozik az együttestől. A Kisvárda Pintér Attila fiát, Filipet vette kölcsön a Vasastól, ahonnan ugyancsak kölcsönbe, Budafokra távozott Bukta Csaba. Légiósainkkal kapcsolatos legfontosabb információ, hogy Nikitscher Tamásért ajánlatot tett a Valladolidnak egy angol másodosztályú klub.

Az egyik legfontosabb délelőtti történés volt, hogy Eppel Márton hivatalosan is az FK Csíkszereda játékosa lett, és hogy Szappanos Péter távozott a szaúdi Al-Fatehtől, miután klubja szerződést bontott vele. Délután a Ferencváros bejelentette az izraeli középpályás, Gavriel Kovanovszki érkezését, majd a Kazincbarcika számolt be arról, hogy négy fiatallal bővült a kerete, miközben két játékost kölcsönadott. A ZTE hosszabbított csapatkapitányával, Szendrei Norberttel, a Puskás Akadémia kölcsönadta 18 éves kapusát, Lehoczki Bendegúzt a Csákvárnak, s voltak további, NB II-t érintő mozgások is a nap folyamán.