Búcsúmeccsen köszönnek el a visszavonuló magyar válogatott védőtől

Mint arról már május végén beszámoltunk, a 2016-os Európa-bajnokságot is megjárt 22-szeres magyar válogatott Korhut Mihály befejezi labdarúgó-pályafutását. A bal oldali védő utolsó klubja, a DEAC most arról számolt be, hogy búcsúmeccsen köszön el a játékostól, akinek a július 2-án, 17 órakor kezdődő, Tiszaföldvár elleni felkészülési mérkőzés lesz pályafutása utolsó találkozója.

A debreceni csapat ismertette, a meccsre meghívót kaptak Korhut egykori csapattársai is.

A 36 éves hátvéd légiósként három évet eltöltött az izraeli Hapoel Beer-Shevánál és egyet a görög Arisznál, Magyarországon egy rövid kaposvári kitérőt leszámítva csak Debrecenben játszott, a DVSC-t két időszakban, 2008 és 2016 között, aztán 2020 és 2022 között erősítette, a legutóbbi három idényben pedig a DEAC játékosa volt.

Korhut Mihály a magyar válogatottban egy gólt szerzett, 2019 októberében az ő találatával győzött nemzeti csapatunk az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőn a Groupama Arénában.