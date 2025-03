Szendrei duplájával távolodott el a Mezőkövesd a Honvédtól

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAPEST HONVÉD FC 2–0 (1–0)

Mezőkövesd, 1000 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Szabó Dániel)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Keresztes B., Bora, Vajda S. – Posztobányi, Bertus (Bartusz, 79.) – Cibla (Zvekanov, 79.), Lőrinczy (Varjas Z., 84.), Szendrei Á. (Oláh B., 84.) – Szalai J. (Gresó, 67.). Vezetőedző: Csertői Aurél

HONVÉD: Tujvel – Ene (Kántor, a szünetben), Baki, Csonka B. – Pauljevics (Bévárdi, 62.), Szamosi (Somogyi, 62.), Hangya (Pekár, 81.), Csontos D. – Keresztes N. (Farkas B., 81.), Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Szendrei Á. (44., 47.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Jól kezdtük a meccset, az első félidő egyértelműen a miénk volt. Megérdemelten vezettünk, több lehetőségünk is volt a gólunk előtt. A második játékrész is jól indult, az újabb találatunk után az ellenfél mindent egy lapra feltéve játszott. Voltak felíveléseik, lehetőségeik, de ezzel együtt is teljesen megérdemelten nyertünk.

Feczkó Tamás: – Az ország bármelyik részén játszunk, hazai pályán játszunk. A tavaszi szezon leggyengébb első félidejét produkáltuk, két gólt kellett kapnunk ahhoz, hogy magunkhoz térjünk. A Mezőkövesd megérdemelte a győzelmet, mert az első félidőben jól játszott. Kettő null után voltak lehetőségeink, de amikor sikerült betaláltunk, lesről tettük. Nem értem, hogy miért vannak a játékvezetői előadások, elmondják, hogy mi számít tizenegyesnek, és a pályán mégsem az van, amit három nappal ezelőtt halottunk. Érdekes, hogy az eddig 21 forduló alatt nem rúghattunk tizenegyest, hiába van a harmadik legtöbb boxon belüli labdaérintésünk. Ez biztos valami véletlen lehet.

Branko Pauljevicsnek lbaara) ezúttal 62 perc játéklehetőé jutott

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnoki mérkőzést a Budapest Honvéd kieső helyről várta, és a Kövesdre érkező több száz piros-fehér drukker abban reménykedett, hogy az előttük kétpontnyi távolságra lévő Mezőkövesd Zsóry FC-t maguk mögé húzzák a győzelem és az ezért járó 3 pont megszerzésével. A találkozót óvatosan kezdte mindkét fél, a biztonsági játékra elment az első fél óra, ám ezt követően azért volt némi ok az izgalomra, az egyik, illetve a másik oldalon is voltak felépített támadások. Ám nem egy ilyenből, hanem egy nagy védelmi hibából született az első félidő végén gól: Ene ellenfélhez történt passza után Szendrei Ákos használta ki a lehetőséget.

A gól előtt hibázó vendégvédő nem is jött ki a második félidőre, edzője, Feczkó Tamás lecserélte0, és plusz egy támadót küldött be a pályára. Azonban rövid időn belül még egy gólt kaptak a kispestiek, miután Szendrei Á. másodszor is betalált. A kétgólos hátrányban lévő vendégcsapat nagy nyomást fejtett ki, rohamoztak a piros-feketék, óriási mezőnyfölényben játszottak, és a futballjukban benne is volt a gól, az, hogy ismét nyílttá teszik a meccset. Ám bármennyire is dolgoztak ezen, nem tudtak a kapuba találni. A Honvéd szurkolótábora elismerte a csapat tagjai által kifejtett akaratot, és a meccs végén ünnepléssel felérő tetszésnyilvánítással köszönte meg a hajtást. 2–0

