Feljutók csatája Békéscsabán

A nyáron még osztályozót játszott egymással a két csapat az NB II-be jutásért, és bár a párharcot a Tatabánya nyerte meg 4–3-as összesítéssel, a Haladás kizárása miatt a Békéscsaba is osztályt válthatott. A bajnokság feléhez közeledve úgy tűnik, mindkét klub a bennmaradásért harcol, és mert 14 fordulót követően a Bányász csak egy ponttal előzi meg a közvetlenül mögötte már kieső helyen álló Csabát, nem mindegy, miként végződik a vasárnapi összecsapás.

„A Szentlőrincnek és nekünk is voltak lehetőségeink az előző fordulóban, szóval, ikszes meccset játszottunk, igaz, a legnagyobb lehetőség előttünk adódott, hiszen a második félidőben tizenegyest hibáztunk – mondta a tatabányaiak rutinos védője, Jagodics Márk. – Ebben az idényben másodszor sikerült kapott gól nélkül lehoznunk egy bajnokit, korábban a Vasas otthonában jött ez össze, s az is pozitívum, hogy az utóbbi négy találkozón nyolc pontot szereztünk. Hogy mennyire vagyok elégedett az eddigi szereplésünkkel? A Tatabánya a nyáron jutott fel a második vonalba, sok új játékos érkezett, időre volt szükség, hogy csapattá álljunk össze. A bajnokság eleje nem sikerült rosszul, a feljutás lendülete vitt minket egy ideig, aztán a Bányász-napon hatalmas pofont kaptunk hazai pályán a Kazincbarcikától, és az elásott bennünket a föld alá. Tudtuk, mi az utunk, hétről hétre látszott a fejlődésünk, mindent megteszünk, hogy Békéscsabán is jó eredményt érjünk el. Ha nyerünk, négy ponttal ellépünk a Csabától, és ez sokat érhet a bennmaradásért zajló küzdelemben."

A rivális egyelőre a Tatabánya mögött áll, ám az előző héten Budafokról elhozta a három pontot, ötmeccses nyeretlenségi sorozatot lezárva ezzel.

„A Békéscsaba Budafokon nyert az előző fordulóban, beszéltem a korábbi csapattársaimmal, akik elmondták: kellemetlen, harcos ellenfélre számíthatunk. Nem tehetünk mást, fel kell vennünk a kesztyűt, meglehet, az a csapat örülhet majd, amelyik a kevés adódó helyzetéből többet használ ki."

NB II

15. FORDULÓ – élő eredménykövető

