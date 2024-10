Nem bírt egymással a BVSC és a Budafok Tatabányán

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BUDAFOKI MTE 0–0

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 202 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Máyer Gábor)

BVSC: Megyeri G. – Ureche (Kocsis B., 88.), Benkő-Bíró, Hesz, Király Á. – Mucsányi Miron (Nemes, 74.), Tóth K. (Hidi P., 74.) – Székely K., Nwachukwu (Szilágyi M., 88.), Pekár L. – Batai (Zamostny, 64.). Másodedző: Kincses Ádám

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka D., Németh M. – Zuigeber (Rétyi, 84.), Merényi (Kovács D., 67.), Szűcs P. – Elek B. (Vasvári, 80.). Vezetőedző: Nikházi Márk

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Minden pont értékes, így ez is. Küzdelmes mérkőzést játszottunk, győzelemre készültünk, de nem lehetünk elégedetlenek. Voltak helyzetek itt is, ott is, összességében igazságos a döntetlen.

Nikházi Márk: – Reálisnak érzem a döntetlent. Mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre, nekünk talán több helyzetünk volt, de a lényeg, hogy nem kaptunk gólt. Nagyon meg kell becsülnünk ezt a pontot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó iramban kezdődött a BVSC és a Budafok összecsapása – a zuglóiak ideiglenes albérletében, Tatabányán. Csábi József eltiltása miatt Kincses Ádám másodedző irányította a „házigazdát”, amely az első félidőben mezőnyfölényben játszott, elsősorban David Nwachukwu és Pekár László közreműködésével vezetett lendületes és veszélyes támadásokat. A túloldalon Megyeri Gábor sem unatkozott, Németh Márió szabadrúgása után Sztojka Dominik életerős átlövését is bravúrral tolta ki a léc alól.

Nem tudtak egymás fölé kerekedni a felek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

A hangulatra a második félidőben sem lehetett panasz, a budafoki tábor lelkesen és hangosan biztatta csapatát, amely elsősorban a jobb szélen volt aktív, de a beadások után rendre tisztáztak a zuglói védők. Az utolsó húsz percre elcsendesült a mérkőzés, nem vállaltak túlzott kockázatot a felek, a látottak alapján igazságos döntetlen született. 0–0



Elek Bence (fehérben) nem tudott a kapuba találni (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

