NB II: gólparádé Kisvárdán – nézze meg a meccs mind a tíz gólját!

A találkozón a Kisvárda már 6–1-re is vezetett, de a végére felzárkóztak a vendégek, így pedig 6–4-gyel ért véget az összecsapás. A győzelemnek köszönhetően a kisvárdaiak idén először állnak dobogós helyen a bajnokságban. A nem mindennapi gólparádéról most egy videós összefoglaló is megtekinthető a Kisvárda hivatalos honlapjának jóvoltából.

KISVÁRDA MASTER GOOD–GYIRMÓT FC GYŐR 6–4 (5–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 950 néző. Vezette: Pillók Ádám (Nagy Viktor, Topálszki Szabin)

KISVÁRDA: Kovács M. – Stefan (Széles, 8.), Jovicic, Chlumecky, Körmendi – Cipetic (Camaj, 65.), Osztrovka (N. Ponomarenko, 76.), Szőr, Bíró B. – Mesanovic (Molnár G., 65.), Szpaszics (Soltész D., 65.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi (Kiss N., 57.), Hudák D., Csörgő V., Helembai – Katona M. – Horváth R. (Hajdú Á., 84.), Kovács D. (Hudák M., 57.), Madarász M. (Miknyóczki, 57.), Ugrai (Lányi, a szünetben) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Széles (1–0) a 11., Piscsur (1–1) a 16., Szőr (2–1) a 20., Mesanovic (3–1) a 23., Szpaszics (4–1) a 34., Chlumecky (5–1) a 40., Cipetic (6–1) az 53., Hudák D. (6–2) a 67., Kiss N. (6–3) a 72., Hudák M. (6–4) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – A kellemetlen végjáték miatt nem lehet maradéktalan az örömünk. Ugyanakkor az első félidőben nagyon nagy dinamikával játszottunk, remek akciókat vezettünk és szép gólokat szereztünk. Ehhez kellett a Gyirmót bátor futballja is. A cseréink után sajnos visszaestünk, egyúttal az is kiderült, miért nem azok játszanak, akiket sokan a kezdő tizenegybe követelnek.

Tamási Zsolt: – A huszadik és a negyvenedik perc között kaptunk négy gólt, teljes zavarodottság és rengeteg hiba jellemzett ekkor bennünket. Ezt a Kisvárda minőségi labdarúgói révén kihasználta és jelentős előnyre tett szert. Arra büszke vagyok, hogy a második félidőben nemcsak tartása volt a csapatnak, hanem a rosszul sikerült első játékrészt követően mert is futballozni. Az első félidei hibákból tanulnunk kell, a szünet utáni játékunk viszont optimizmusra ad okot.