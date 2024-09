NB II: a Honvéd és a Kisvárda is erősített az átigazolási hajrában

Szamosi Ádám 2021 és 2023 között szerepelt a Honvéd utánpótlás-programjában, be is mutatkozott a klub NB III-as tartalékcspatában, mielőtt tavaly átigazolt a Diósgyőrhöz. A 17 éves U-válogatott középpályás a miskolciaknál 25 NB III-as találkozón szerepelt, s nemrég kölcsönben Kazincbarcikára került, vasárnap NB II-es mérkőzésen is pályára léphetett.

A Kisvárda a 24 éves montenegrói Marko Matanovicsot szerződtette, az U21-es válogatott középpályás legutóbb a bosnyák FK Szarajevo futballistája volt, klubjával azok után egyezett meg a Kisvárda, hogy az kiesett a Konferencialigából.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Csilus Tamás (Kazincbarcika), Ene Kornél (román-magyar, Szombathelyi Haladás), Farkas Balázs (ETO FC Győr – kölcsönbe), Ihrig-Farkas Sebestyén (BVSC-Zugló, legutóbb Vasas FC, kölcsönben), Kesztyűs Barna (Nyíregyháza Spartacus), Medgyes Zoltán (Gyirmót FC Győr), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Újpest FC), Sigér Ákos (Nyíregyháza Spartacus), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Szamosi Ádám (DVTK – kölcsönba)

Távozott: Adorján Krisztián (visszavonult), Bobál Gergely (FC Ajka), Bocskay Bertalan (Kecskeméti TE), Eördögh András (Opus Tigáz Tatabánya), Futács Márkó (Balatonlelle SE), Haragos Viktor (Aqvital FC Csákvár), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Kálnoki-Kis Dávid (Budafoki MTE), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Kovács Nikolász (FC Ajka), Krajcsovics Ábel (Zalaegerszegi TE – kölcsönbe), Ivan Lovric (horvát-magyar, visszavonult), Makszim Puhtyejev (ukrán, STK Samorín – Szlovákia)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezett: Bíró Bence (Szeged-Csanád GA), Czérna Erik (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Gyurkó Máté (Eger SE), Hrabina Alex (FC Tiszaújváros), Körmendi Kevin (Puskás Akadémia II – kölcsön után végleg), Martin Chlumecky (cseh, Podbeskidzie – Lengyelország, legutóbb Pardubice, Csehország – kölcsönben), Marko Matanovics (montenegrói, FK Szarajevó – Bosznia-Hercegovina), Molnár Gábor (Mezőkövesd Zsóry FC), Popovics Ilija (Cigánd SE – kölcsönből vissza), Soltész Dominik (Gyirmót FC Győr), Soltész István (Zalaegerszegi TE, legutóbb Budafoki MTE, kölcsönben), Szőr Levente (Tiszakécskei LC – kölcsönből vissza),

Távozott: Enes Alic (bosnyák, ?), Balogh Norbert (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsönből vissza), Bíró Roland (BFC Siófok), Czékus Ádám (szerb-magyar, Békéscsaba 1912 Előre – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécskei LC, kölcsönben), Andrija Filipovic (horvát, Bunyodkor PFK – Üzbegisztán), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc – ismét kölcsönbe), Mario Ilievszki (északmacedón, CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Lucas (magyar-brazil, Kazincbarcika), Dominik Kovacic (horvát, FC Koper – Szlovénia), Rafal Makowski (lengyel, GKS Tychy – Lengyelország), Márton Ákos (Cigánd SE), Jaroslav Navrátil (cseh, Nyíregyháza), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Fehérvár FC), Boban Nikolov (északmacedón, ?), Ötvös Bence (Paksi FC), Danijel Petkovics (montenegrói, FK Liepaja – Lettország), Vida Kristopher (Opus Tigáz Tatabánya, legutóbb Nyíregyháza Spartacus, kölcsönben), Wellington Nem (brazil, ?)