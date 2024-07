NB II: egy érkező és három távozó Angyalföldön

Kedden a Vasas szerződést bontott Szivacski Donáttal, aki 2015 nyarán szerződött Angyalföldre, s összesen 208 tétmeccsen lépett pályára, ezeken három gólt rúgott, 13 gólpasszt adott – közölte a fővárosi klub szerdán. A 27 éves hátvéd a mögöttünk hagyott, 2023–2024-es idényben tavasszal Mezőkövesden szerepelt kölcsönben, ahol 13 NB I-es mérkőzésen játszott.

Ihrig-Farkas Sebestyén szintén távozik, miután szerződése az idény végén lejárt. A 30 esztendős támadó 2022 januárjában érkezett Budafokról a XIII. kerületbe, és az elmúlt két és fél év alatt 37 tétmérkőzésen lépett pályára, amelyen hét gólt és öt gólpasszt jegyzett. Tavasszal a BVSC-ben szerepelt, 11 másodosztályú találkozón három gólt ért el.

Szilágyi Szabolcs ellenben nem végleg köszön el a klubtól, ugyanis kölcsönben a román másodosztályú FK Csíkszeredánál játszik majd – a megállapodás egy szezonra szól.

Egy érkező játékosról is beszámolt a klub, az új idényben a Vasasban futballozik a DVSC 19 éves támadója, Batai Tamás, akit a piros-kékek egy évre vettek kölcsön a debreceni együttestől, méghozzá vételi opcióval. A 187 centiméteres támadó egy rövid, hajdúböszörményi kitérőt leszámítva csak Debrecenben futballozott, ahol az előző kiírásban profi szerződést kapott, és az élvonalban is bemutatkozott – hat NB I-es találkozón kapott lehetőséget. A Loki NB III-as csapatában nyolc gólt szerzett az Északkeleti csoportban, a tavalyi évben pedig az U18-as válogatottban is debütált.

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy múltú együttes, mint a Vasas, bizalmat szavaz nekem. Vártam már a pillanatot, hogy aláírjak, azt pedig még inkább várom, hogy be is mutatkozhassak az Illovszky Rudolf Stadionban. A fizikális erőmet mindenképpen kamatoztatni szeretném a mérkőzéseken, emellett határozottnak érzem magam a kapu előtt, de a kombinatív játékból is szívesen kiveszem a részemet. Remélem, minél több góllal és gólpasszal tudom segíteni a csapatot a céljai elérésében, ami nem is lehet más, mint az élvonalba való feljutás” – mondta az egylet honlapjának a fiatal csatár.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Batai Tamás (Debreceni VSC – kölcsönbe), Bodnár János (Peterborough U21 – Anglia), Forgó Milán (FC Ajka – kölcsönből vissza), Kapornai Bertalan (Mosonmagyaróvár – kölcsönből vissza), Kiss Ágoston (ZTE, legutóbb Tiszakécske – kölcsönben), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécske – kölcsönben), Molnár Zsombor (Újpest FC – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Szombathelyi Haladás), Puska Péter (KFC Komarno – Szlovákia – kölcsönből vissza), Rácz Barnabás (Szombathelyi Haladás)

Távozott: Bakti Balázs (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Ihrig-Farkas Sebestyén (?, legutóbb BVSC-Zugló, kölcsönben), Litauszki Róbert (?), Papp Csongor (?), Szalay Szabolcs (ZTE FC – kölcsönből vissza, onnan NK Nafta – Szlovénia, kölcsönbe), Szilágyi Szabolcs (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia, kölcsönbe, legutóbb Mezőkövesd Zsóry, kölcsönben), Szivacski Donát (?, legutóbb Mezőkövesd Zsóry, kölcsönben), Sztojka Dominik (Budafoki MTE – kölcsönbe), Uram János (Békéscsaba 1912 Előre – kölcsönbe)