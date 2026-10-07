„Valami történik” – sejtelmes poszt a Ferencvárostól, főszerepben Böde Dániellel

Érdekes bejegyzéssel jelentkezett a Ferencváros a közösségi médiában, miszerint a korábbi közönségkedvenc, Böde Dániel a Népligetben járt. A klub (egyelőre) nem árulta el a paksi támadó feltűnésének okát, csak annyit közölt, hogy „valami történik”.

„Szerintetek mi készülődik?” – teszi fel a kérdést a klub a szurkolóknak a kommentek között.