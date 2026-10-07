Nemzeti Sportrádió

„Valami történik” – sejtelmes poszt a Ferencvárostól, főszerepben Böde Dániellel

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.07. 19:25
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Böde Dániel (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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FTC NB I Böde Dániel Ferencváros
Érdekes bejegyzéssel jelentkezett a Ferencváros a közösségi médiában, miszerint a korábbi közönségkedvenc, Böde Dániel a Népligetben járt. A klub (egyelőre) nem árulta el a paksi támadó feltűnésének okát, csak annyit közölt, hogy „valami történik”.

 

„Szerintetek mi készülődik?” – teszi fel a kérdést a klub a szurkolóknak a kommentek között.

 

 

FTC NB I Böde Dániel Ferencváros
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