„Valami történik” – sejtelmes poszt a Ferencvárostól, főszerepben Böde Dániellel
Érdekes bejegyzéssel jelentkezett a Ferencváros a közösségi médiában, miszerint a korábbi közönségkedvenc, Böde Dániel a Népligetben járt. A klub (egyelőre) nem árulta el a paksi támadó feltűnésének okát, csak annyit közölt, hogy „valami történik”.
„Szerintetek mi készülődik?” – teszi fel a kérdést a klub a szurkolóknak a kommentek között.
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