Nemzeti Sportrádió

Győri-Lukács Viktória: Nem egyszerű otthon hagyni a családot

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.10.21. 10:52
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női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott Klujber Katrin Győri-Lukács Viktória
Decemberben lesz egy éves Emma és Zoé. Győri-Lukács Viktória ikerlányaira való tekintettel még nem vett részt az előző válogatott összetartáson, ám az októberi felkészülési mérkőzésekre elfogadta a meghívást. Az ETO jobbszélsője mellett Klujber Katrint, az FTC jobbátlövőjét kérdeztük a franciák elleni, Győrben és Strasbourgban megrendezésre kerülő dupla felkészülési mérkőzés előtt.

 

A magyar és a francia válogatott legutóbb a 2024-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság bécsi bronzmérkőzésén találkoztak egymással, a 25–24-es magyar sikert hozó helyosztót éppen Győri-Lukács találata döntötte el, Klujber szinte látatlanban adott passza után. Ezt a pillanatot is felidéztük a lányokkal, itt nézhetik meg. 

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

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