„Az öltözőben összetörtek a játékosok, ez jó jel” – Bódog Tamás a Honvédtól elszenvedett vereségről
Paksi FC–ETO FC 1–2
BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője
– Ellentétes félidőket láttunk. Hogyan értékeli a mérkőzést?
– A második játékrésszel elégedett voltam, szenvedélyesen, jó felfogásban futballoztunk. Odanyomtuk az ETO-t a kapuja elé, egyenlíthettünk is volna. Kikaptunk, de nem mondhatom, hogy feltétlenül elégedetlen vagyok.
– Az első negyvenöt percben kétszer is eltalálták a kapufát, ugyanakkor két védelmi megingást góllal büntetett az ETO. Mit mondott a szünetben a játékosainak?
– Hogy felejtsék el az első félidőt, a szünet után új mérkőzés kezdődik, lehet változtatni az álláson.
– Valóban, a második felvonásban fordíthattak is volna. Bosszantja, hogy ennyi beadásból és lehetőségből csak egyet tudtak gólra váltani?
– Már az első játékrészben is bosszantó volt, hogy jöttek a beadások mindkét oldalról, de bent pozícióban álltunk, nem volt jó az érkezés. Sajnos a szünetet követően is sokszor mélységből íveltünk a tizenhatoson belülre, pedig le kellett volna vinni a labdát az alapvonalig és onnan középre adni. Ugyanakkor ültek a labdaszerzéseink, voltak helyzeteink, alakulhatott volna máshogy is a mérkőzés.
Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője
– Továbbra is veretlen idegenben az ETO, hogyan született meg a paksi győzelem?
– Nagyon kemény mérkőzést játszottunk, működött a meccstervünk. Készültünk a paksiak határozott játékára, tisztában voltunk vele, időnként szenvedni kell majd, de azt is tudtuk, lesznek területeink, főleg, ha jó helyeken vesszük fel a labdát.
– Sokan mondják, a kettő nulla veszélyes eredmény, és bizony alakulhatott volna úgy, hogy a Paks a szünet után egyenlít. Mi volt ekkor a probléma?
– Tudtuk, hogy a Paksnak lesznek lehetőségei, a szünetben hármat is cserélt a szakmai stábja, és szinte azonnal gólt is kaptunk. Ettől függetlenül kézben tartottuk a mérkőzést, ha arra volt szükség, szenvedtünk a pályán, és a lehetőségeink is megvoltak, hogy újra betaláljunk.
– Mit kell tenni annak érdekében, hogy legközelebb kétgólos vezetés után ne kelljen izgulni a lefújás pillanatáig?
– Most sok minden jár a fejemben, vissza kell néznem a mérkőzést, hogy egyértelműen kiderüljön, minek mi volt a következménye.
Nyíregyháza Spartacus–Kispest-Honvéd 1–2
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Érezte, hogy benne maradt a csapatban a legutóbb Zalaegerszegen kapott öt gól?
– Egyáltalán nem, sőt, ezen a meccsen mi voltunk a jobbak! A héten mindent megbeszéltünk, és ennek szellemében is játszottunk, de hiába vagyunk ott sokszor az ellenfél tizenhatosán belül, hiányoznak a jó döntések, amelyek korábban jellemeztek bennünket.
– A cserék döntötték el a meccset?
– Azzal, hogy a Honvéd gyors támadókat tudott beküldeni, igen. Nálunk sajnos kevés a bevethető fürge ember.
– Az utolsó helyen áll a csapat a tabellán, pikírten fogalmazva: ismerős a szituáció…
– Egy éve teljesen szétesett társaságot vettem át az utolsó helyen, akkor a decemberig tartó időszak a túlélés jegyében telt, majd remek felkészülés után csont nélkül benn maradtunk. Igen, most elő kell hívnunk mindazt, ami akkor történt, össze kell zárnunk, mint az év elején, és keményen dolgoznunk. Kérdezték tőlem most is, a korábbi nyilatkozataimmal a kirúgásomat akartam-e kiprovokálni. Agyhalott, aki ilyesmire gondol, egyszerűen arról van szó, hogy az egyik legkisebb költségvetésű csapatként kell felvennünk a versenyt a többiekkel. Ha mindenki rendelkezésre áll, sikerülhet, ha vannak hiányzóink, úgy járunk, mint most. Az öltözőben össze vannak törve a játékosok, mindenkit bosszantanak a történtek, ami jó jel. Innen kell talpra állnunk.
Maurizio JACOBACCI, a Kispest-Honvéd vezetőedzője
– Boldog ilyenkor az edző?
– Igen, mondhatjuk, hogy ez tökéletes nap volt számunkra. Nem kezdtük jól a mérkőzést, én is érzékeltem, hogy vannak gondjaink, de fokozatosan belelendültünk. És ez nemcsak erre a találkozóra vonatkozik, hanem a teljes idényünkre, hiszen hétről hétre javul a teljesítményünk, és jönnek az eredmények is. Ilyen meccsre számítottunk, tudtuk, hogy sok hosszú indítás lesz. Nagyon erős ellenfél a Nyíregyháza, rengeteg gondot okozott nekünk.
– Megérte sokáig várni a cserékkel, ugye?
– Egy-egy mérkőzésen belül nem könnyű megtalálni a megfelelő pillanatot, amikor úgymond bele lehet nyúlni a csapatba. A hatvanadik perc körül éreztem, hogy egyre több a terület előttünk, ezért láttam elérkezettnek az időt, hogy beküldjük Gyurcsó Ádámot és Kántor Kevint. A győztes gólt ők hozták össze, aminek azért is örülök külön, mert beigazolódott, a cserék is éppen olyan fontos játékosai a csapatnak, mint a kezdők.
– Mit jelent a folytatásra nézve, hogy megvan az első idegenbeli győzelmük?
– Elsősorban önbizalmat ad, illetve arra utal, hogy megéri keményen dolgozni.