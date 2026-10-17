„Az öltözőben összetörtek a játékosok, ez jó jel” – Bódog Tamás a Honvédtól elszenvedett vereségről

Paksi FC–ETO FC 1–2

BOGNÁR György, a Paks vezetőedzője

– Ellentétes félidőket láttunk. Hogyan értékeli a mérkőzést?

– A második játékrésszel elégedett voltam, szenvedélyesen, jó felfogásban futballoztunk. Odanyomtuk az ETO-t a kapuja elé, egyenlíthettünk is volna. Kikaptunk, de nem mondhatom, hogy feltétlenül elégedetlen vagyok.

– Az első negyvenöt percben kétszer is eltalálták a kapufát, ugyanakkor két védelmi megingást góllal büntetett az ETO. Mit mondott a szünetben a játékosainak?

– Hogy felejtsék el az első félidőt, a szünet után új mérkőzés kezdődik, lehet változtatni az álláson.

– Valóban, a második felvonásban fordíthattak is volna. Bosszantja, hogy ennyi beadásból és lehetőségből csak egyet tudtak gólra váltani?

– Már az első játékrészben is bosszantó volt, hogy jöttek a beadások mindkét oldalról, de bent pozícióban álltunk, nem volt jó az érkezés. Sajnos a szünetet követően is sokszor mélységből íveltünk a tizenhatoson belülre, pedig le kellett volna vinni a labdát az alapvonalig és onnan középre adni. Ugyanakkor ültek a labdaszerzéseink, voltak helyzeteink, alakulhatott volna máshogy is a mérkőzés.

Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője

– Továbbra is veretlen idegenben az ETO, hogyan született meg a paksi győzelem?

– Nagyon kemény mérkőzést játszottunk, működött a meccstervünk. Készültünk a paksiak határozott játékára, tisztában voltunk vele, időnként szenvedni kell majd, de azt is tudtuk, lesznek területeink, főleg, ha jó helyeken vesszük fel a labdát.

– Sokan mondják, a kettő nulla veszélyes eredmény, és bizony alakulhatott volna úgy, hogy a Paks a szünet után egyenlít. Mi volt ekkor a probléma?

– Tudtuk, hogy a Paksnak lesznek lehetőségei, a szünetben hármat is cserélt a szakmai stábja, és szinte azonnal gólt is kaptunk. Ettől függetlenül kézben tartottuk a mérkőzést, ha arra volt szükség, szenvedtünk a pályán, és a lehetőségeink is megvoltak, hogy újra betaláljunk.

– Mit kell tenni annak érdekében, hogy legközelebb kétgólos vezetés után ne kelljen izgulni a lefújás pillanatáig?

– Most sok minden jár a fejemben, vissza kell néznem a mérkőzést, hogy egyértelműen kiderüljön, minek mi volt a következménye.